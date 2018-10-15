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В соцсети Facebook появилась информация о том, что недалеко от рижского района Дарзини была совершена попытка украсть ребенка. Об этом сообщает Latvijas avīze. со ссылкой на Латвийское телевидение.

Как отмечается, вечером 7 октября ребенок шел домой в поселок Межезери с автобусной остановки "Дарзини", когда поблизости остановился автомобиль. Из машины выпала игрушка, а водитель транспортного средства попросил ребенка положить ее на заднее сиденье. Ребенок отказался и бросился бежать, а водитель попытался его догнать, однако у него не получилось, сообщает ЛТВ.

О произошедшем проинформирована полиция. В правоохранительных органах указали, что полиция уже сталкивалась с подобными случаями. За три дня было зарегистрировано три подобных происшествия, однако в двух из них люди действительно пытались помочь детям и отвезти их домой. По третьему случаю в данный момент проходит проверка.

Полиция отмечает, что нет оснований для беспокойства, одновременно призывая жителей сообщать о подобных ситуациях.

Фото: pixabay.com