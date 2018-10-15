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Власти Латвии должны усилить работу по интеграции национальных меньшинств в общество. С такой рекомендацией выступил в понедельник Консультативный комитет Совета Европы рамочной конвенции по защите нацменьшинств, сообщили в пресс-службе организации.

По его данным, в настоящий момент на территории Латвии проживает более 220 тысяч неграждан, к которым латвийские власти относят граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства республики. Согласно информации комитета, вторым по распространению языком в стране после государственного латышского является русский, на котором дома говорят более 37% жителей в целом по стране и 55% - в Риге.

"Комитет указывает, что в ряде случаев политика по продвижению латвийского языка в образовании, средствах массовой информации и государственном секторе ограничивает право лиц, принадлежащих к меньшинствам, изучать и говорить на национальных языках, — говорится в сообщении Совета Европы. — Такие меры, с точки зрения комитета, усиливают чувство изоляции групп нацменьшинств и мешают процессу интеграции в общество".

По мнению членов комитета, латвийские власти "должны принять срочные меры, в том числе для того, чтобы развивать интеграцию в обществе как двусторонний процесс и способствовать межкультурным контактам".

Одновременно консультативный комитет обратил внимание на ряд конкретных фактов, противоречащих провозглашенным целям интеграции. Так, например, представители Совета Европы "выразили сожаление в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков был оштрафован на 140 евро за использование русского языка наряду с латышским в "Твиттере" рижского городского совета".

В комитете высказали озабоченность сообщениями о том, что жительница Лиепаи была оштрафована за то, что установила на своем доме табличку на трех языках (латышском, русском и английском). В Совете Европы также считают, что отказ в праве написания топографических названий или объявлений на языке меньшинств нарушает обязательства государства и препятствует интеграции.

Фото: flickr.com/Frans Sellies