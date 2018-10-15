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В понедельник после полудня температура воздуха на большей части территории Латвии повысилась до +18 +21 градуса, и такая теплая погода 15 октября наблюдается впервые за всю историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

До сих пор самая высокая температура воздуха 15 октября в Латвии была зарегистрирована в 1979 году и составила +19,3 градуса.

Рекорды тепла в Латвии устанавливаются уже пятый день подряд, и синоптики прогнозируют, что местами температурные рекорды будут превзойдены в течение еще трех дней.

16 октября на территории Латвии сохранится тепло, будет ясно и солнечно, местами — небольшая облачность. Ожидается южный, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха по стране составит +15 +19 градусов. В Риге завтра небо будет ясным на протяжении всего дня, воздух прогреется до +18 градусов.

Фото: Mixnews