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Латвийский сегмент Twitter активно обсуждает огромное количество приехавших на прошедших выходных в Сигулду, чтобы насладиться золотой осенней природой, а также возникшие в районе города пробки.

Многие обратили внимание на то, что в это время года красиво далеко не только в Сигулде.

"Вызванная нехваткой воображения пробка. Лучше ехать на поезде! Желтые листья на деревьях есть и в других местах Латвии", - пишет Паулс Тимротс.

Iztēles trūkuma radīts sastrēgums. Būtu labāk ar vilcienu braukuši! Lapu koki dzeltē arī citur Latvijā. https://t.co/Bplr9KBuOB — Pauls Timrots (@PTimrots) 14 октября 2018 г.

В ответ некоторые возразили, что в других местах Латвии также наблюдаются огромные заторы.

"На Кемерских болотах не лучше", - написал Нормунд, приложив фотографию с затором.

Šodien Ķemeru tīrelī nebij labāk pic.twitter.com/Ktxd3LcY7Z — Normunds (@Norcis73) 14 октября 2018 г.

"Это называется массовый психоз. Люди думают, что золотую осень можно увидеть только в одном месте Латвии", - отметил пользователь Karlitoo.

To sauc par masu psihozi. Cilvēki domā ka Zelta rudeni var skatīt tikai viena Latvijas vietā. — Karlitoo (@Mr_Karlitoo) 14 октября 2018 г.

Некоторые пользователи также указали, что осенью можно насладиться, не покидая Риги.

"Не надо ехать в Сигулду! Тут в Риге тоже красивая золотая осень!" - пишет Анете.

Nav uz Siguldu jābrauc! Tepat Rīgā skaists zelta rudens pic.twitter.com/c1WPimjedD — Anete (@auzaans) 14 октября 2018 г.

​"Мне казалось, что в центре Лондона много людей, но тут я посмотрела вчерашние фотографии любителей осени в Сигулде", - иронизирует пользователь Spīgana Spektore.

Man šķita, ka Londonas centrā ir daudz cilvēku, bet tad es paskatījos vakardienas bildes ar rudens baudītājiem Siguldā. — Spīgana Spektore (@spigana) 14 октября 2018 г.

Другие пользователи предложили увековечить традицию ездить в Сигулду осенью.

​"Совместное наблюдение за листьями в Латвии можно популяризировать как глубокую укоренившуюся традицию. К примеру, как японцы любуются на цветущие сакуры", - считает Даце Дзене.

Kopīgu lūkošanos uz lapām Latvijā varētu popularizēt kā dziļi iesakņojušos tradīciju. Piemeram, kā japāņu lūkošanos uz ziedošajām sakurām. — Dace Dzene (@DzeneDace) 14 октября 2018 г.

​"Был уверен, что выезд латыша осенью в Сигулду был внесен в культурный канон. Но если по какой-то ошибке еще нет, то это ясный критерий для выбора очередного министра культуры", - добавляет Висвалдис Герцанс.

Biju pārliecināts, ka latvieša brauciens rudenī uz Siguldu ir jau iekļauts kultūras kanonā. Ja kāda pārpratuma dēļ vēl nav, tad tas ir skaidrs kritērijs nākamā kultūras ministra izvēlei. — Visvaldis Gercāns (@VisisG) 14 октября 2018 г.

Добавим, в Латвии уже пятый день подряд устанавливаются рекорды тепла. Синоптики прогнозируют, что местами температурные рекорды будут превзойдены в течение еще трех дней.

Фото: flickr.com/latvia.travel