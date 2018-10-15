Других мест нет, что ли? Twitter обсуждает "столпотворение" в Сигулде (2)

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Общество | 15 октября 2018 года, 18:08

Латвийский сегмент Twitter активно обсуждает огромное количество приехавших на прошедших выходных в Сигулду, чтобы насладиться золотой осенней природой, а также возникшие в районе города пробки.

Многие обратили внимание на то, что в это время года красиво далеко не только в Сигулде.

"Вызванная нехваткой воображения пробка. Лучше ехать на поезде! Желтые листья на деревьях есть и в других местах Латвии", - пишет Паулс Тимротс.

В ответ некоторые возразили, что в других местах Латвии также наблюдаются огромные заторы.

"На Кемерских болотах не лучше", - написал Нормунд, приложив фотографию с затором.

"Это называется массовый психоз. Люди думают, что золотую осень можно увидеть только в одном месте Латвии", - отметил пользователь Karlitoo.

Некоторые пользователи также указали, что осенью можно насладиться, не покидая Риги.

"Не надо ехать в Сигулду! Тут в Риге тоже красивая золотая осень!" - пишет Анете.

​"Мне казалось, что в центре Лондона много людей, но тут я посмотрела вчерашние фотографии любителей осени в Сигулде", - иронизирует пользователь Spīgana Spektore.

Другие пользователи предложили увековечить традицию ездить в Сигулду осенью.

​"Совместное наблюдение за листьями в Латвии можно популяризировать как глубокую укоренившуюся традицию. К примеру, как японцы любуются на цветущие сакуры", - считает Даце Дзене.

​"Был уверен, что выезд латыша осенью в Сигулду был внесен в культурный канон. Но если по какой-то ошибке еще нет, то это ясный критерий для выбора очередного министра культуры", - добавляет Висвалдис Герцанс.

Добавим, в Латвии уже пятый день подряд устанавливаются рекорды тепла. Синоптики прогнозируют, что местами температурные рекорды будут превзойдены в течение еще трех дней.

Фото: flickr.com/latvia.travel

Комментарии 2
Кузя1 час назад
Вы ,наверное, что называется современная молодёжь, поэтому для вас традиции - пустой звук. Для живущих в Латвии , посещение. Сигулды - это своего рода , традиция встречи осени . Сигулды и Цесис участвовали и в музыкальных праздниках , то есть это место связано с романтикой , красотой , музыкой и культурой. То что люди сохраняют свои традиции - это только радует, ну а вы , представители " продвинутого сегодня" можете выбрать себе другое место ассоциативно связанного с осенью , а скорей - вам вообще ничего не надо , ведь ходить по горам в Сигулде и смотреть в телефон - невозможно, поэтому : ну её нафиг эту Сигулду.
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Аннабель1 час назад
А вы что, ещё не были этой осенью в Сигулде? Да ведь это же не патриотично, а мы патриоты Латвии! Хотелось бы видеть на турайдском замке большой красивый флаг Латвии, который видно издалека!
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