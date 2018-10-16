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Два высших учебных заведения Латвии, в отличие от других образовательных учреждений, могут не соблюдать требования, согласно которым, ректорам или другим избранным должностным лицам, необходимо знать госязык на высшем уровне, пишет Latvijas Avīze.

Поправки к Закону о "О Рижской высшей школе экономики", а также новый законопроект для поддержки Рижской юридической высшей школы предусматривают, что к персоналу этих заведений, занимающему академические посты, не применяются требования нормативных актов к уровню знаний государственного языка.

Также в законе планируется укрепить право избирать на пост ректора гражданина другого государства. Ректор будет должен использовать латышский язык в том объеме, который необходим для исполнения профессиональных обязанностей, либо вуз должен будет обеспечить перевод на государственный язык.

Как указано в описании законопроекта, требования к академическому персоналу Рижской высшей школе экономики и ректору по владению латышским не являются необходимыми, так как обучение в этой школе проходит на английском языке.

В прошлом году разгорелся скандал насчет утверждения в должности Рижской высшей школы экономики Андерса Палзова, из-за его недостаточного владения латышским языком. Однако работу этого вуза регулирует специальный закон, что определяет исключения в отношении использования государственного языка – там, где обучение проходит на английском языке.

Фото:wikimapia.org/1873282