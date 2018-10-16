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В Севастополе семья из Латвии открыла ресторан национальной латышской кухни под названием JŪRA, пишет издание "РИА Крым".

Основатели заведения супруги Виктория Сысолятина и Павел Башкатов с сыновьями Романом и Тимофеем купили суши-бар и сделали вместо него латышский ресторан. По их словам, им просто понравился Крым как место для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.

"Здесь можно попробовать серый горох с копченой грудинкой, сельдь с картофелем и творогом, салаку под морковным маринадом, тушеную капусту, домашний сыр с тмином и другие кулинарные изыски, приготовленные по старинным рецептам", – цитирует издание владелицу заведения.

"Латвия — моя Родина, моя любовь и страсть. И я хочу поделиться этим, поэтому и привезла в Крым то, чего здесь не было раньше, — латышскую кухню как частичку своей Родины. Хочу, чтобы здесь тоже ее полюбили, а также латышскую музыку и культуру. И, конечно, мечтаю об успехе", - поделилась Виктория.

Источник: Крым.Реалии

Фото: nacionala-virtuve.glaive.pro