В Крыму открыли ресторан латышской кухни (52)

фото

Общество | 16 октября 2018 года, 07:54

В Севастополе семья из Латвии открыла ресторан национальной латышской кухни под названием JŪRA, пишет издание "РИА Крым".

Основатели заведения супруги Виктория Сысолятина и Павел Башкатов с сыновьями Романом и Тимофеем купили суши-бар и сделали вместо него латышский ресторан. По их словам, им просто понравился Крым как место для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.

"Здесь можно попробовать серый горох с копченой грудинкой, сельдь с картофелем и творогом, салаку под морковным маринадом, тушеную капусту, домашний сыр с тмином и другие кулинарные изыски, приготовленные по старинным рецептам", – цитирует издание владелицу заведения.

"Латвия — моя Родина, моя любовь и страсть. И я хочу поделиться этим, поэтому и привезла в Крым то, чего здесь не было раньше, — латышскую кухню как частичку своей Родины. Хочу, чтобы здесь тоже ее полюбили, а также латышскую музыку и культуру. И, конечно, мечтаю об успехе", - поделилась Виктория.

Источник: Крым.Реалии

Фото: nacionala-virtuve.glaive.pro

Комментарии 52
Сан3 часа назад
Хорошая позитивная новость, адекватные люди!
6
Ответить
Лола3 часа назад
А ты вообще, убогий, был когда-нибудь в России и в частотности в Воронеже? Очень красивый, огромный город, с университетами и институтами, театрами, музеями и очень грамотными и умными людьми. Ты им, идиотина, в подметки не годишься, русофоб вонючий.
6
Ответить
Боб3 часа назад
Ты, тролль латышский, следи за своими сотоварищами по интеллекту, а ней суйся кто откуда пишет. и кто то смотрит по ТВ. Не ваши же идиотские передачи смотреть . Или у тебя задание от местечковой охранки? :))
4
Ответить