Молодежь очень слаба: полиция вновь снизит требования к физподготовке (9)
В обозримом будущем при приеме работников в органы внутренних дел придется еще больше снизить требования к их физической подготовке, так как физическая форма юношей очень слабая, считает начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс.
Почти половина претендовавших на службу в Госполиции юношей не выдержала проверку по физподготовке, а главная проблема со здоровьем, не позволяющая им начать карьеру в полиции, - плохое зрение.
Весной этого года Кабинет министров внес в правила поправки, снижающие нормативы физической подготовкм для работников органов внутренних дел.
За последние пять лет из 3122 выпускников средних школ, подавших документы в колледж Госполиции, к спортзачету были допущены только 2853, чье состояние здоровья было признано достаточно хорошими, и 42% из них сдать нормативы оказалось слишком тяжело.
Фото: Valsts policija
А в последние десятилетия в полицию, априори, идёт сброд обиженных и слабаков. В надежде самоутверждится.
Сейчас с хуторов подвозят вояк и полицистов, там ни образования, ни зрения, ни зубов, голова кастрюля. Сплошной отряд зомби.
Тьфу!
Как не посмотрю-в полиции одни русскоязычные ребята,у латышей в прерогативе ЛГБТ и борьба с русским языком,а для этого здоровьяне нужно-нужен аппетитный зад и язык у лесбиянок.