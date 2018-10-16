Молодежь очень слаба: полиция вновь снизит требования к физподготовке (9)

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Общество | 16 октября 2018 года, 10:09

В обозримом будущем при приеме работников в органы внутренних дел придется еще больше снизить требования к их физической подготовке, так как физическая форма юношей очень слабая, считает начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс.

Почти половина претендовавших на службу в Госполиции юношей не выдержала проверку по физподготовке, а главная проблема со здоровьем, не позволяющая им начать карьеру в полиции, - плохое зрение.

Весной этого года Кабинет министров внес в правила поправки, снижающие нормативы физической подготовкм для работников органов внутренних дел.

За последние пять лет из 3122 выпускников средних школ, подавших документы в колледж Госполиции, к спортзачету были допущены только 2853, чье состояние здоровья было признано достаточно хорошими, и 42% из них сдать нормативы оказалось слишком тяжело.

Фото: Valsts policija

Комментарии 9
Карина1 час назад
Такая же ситуация в армии, единственное этих недоумков можно можно ежедневно дрессировать и будет четко выполнять команды.
А в последние десятилетия в полицию, априори, идёт сброд обиженных и слабаков. В надежде самоутверждится.
Сейчас с хуторов подвозят вояк и полицистов, там ни образования, ни зрения, ни зубов, голова кастрюля. Сплошной отряд зомби.
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Коська1 час назад
Ну какая нахрен полиция из этих тонконогих лотышариков? Они уже и на мужиков то не похоже, девичьи морды, косички, обтянутые штанишки, серёжки в ушах .... жесты и разговоры пассивных педерастов. Из них полицейские - как из меня балерун... ))) Защитнички, бля, лобусявые .... Сами себя не способны защитить.
Тьфу!
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Алекс1 час назад
Главное -это неязык,а здоровье нации.Не будет здоровья-закончится нация.
Как не посмотрю-в полиции одни русскоязычные ребята,у латышей в прерогативе ЛГБТ и борьба с русским языком,а для этого здоровьяне нужно-нужен аппетитный зад и язык у лесбиянок.
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