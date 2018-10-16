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В обозримом будущем при приеме работников в органы внутренних дел придется еще больше снизить требования к их физической подготовке, так как физическая форма юношей очень слабая, считает начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс.

Почти половина претендовавших на службу в Госполиции юношей не выдержала проверку по физподготовке, а главная проблема со здоровьем, не позволяющая им начать карьеру в полиции, - плохое зрение.

Весной этого года Кабинет министров внес в правила поправки, снижающие нормативы физической подготовкм для работников органов внутренних дел.

За последние пять лет из 3122 выпускников средних школ, подавших документы в колледж Госполиции, к спортзачету были допущены только 2853, чье состояние здоровья было признано достаточно хорошими, и 42% из них сдать нормативы оказалось слишком тяжело.

Фото: Valsts policija