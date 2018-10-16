Общество |

С 2008 года были достигнуты большие успехи в сокращении числа неграждан в Латвии. Такое мнение выразило Министерство иностранных дел (МИД) Латвии в своем информативном докладе, который сегодня приняло правительство.

МИД от лица Латвийского государства передал в ООН доклад о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах в период с 2008 по 2017 год.

Как указывает МИД, если во время подачи изначального доклада число неграждан в Латвии составляло 20% от общего населения, то в 2011 году неграждан среди латвийцев было 14,3%. В конце 2017 года только 214 206 человек (11,07%) имели статус негражданина, отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что Совет Европы порекомендовал властям Латвии усилить работу по интеграции национальных меньшинств в общество.

Фото: Michele Lapini‏