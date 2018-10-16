МИД: в Латвии стало наполовину меньше неграждан - это большой успех! (59)

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Общество | 16 октября 2018 года, 13:20

С 2008 года были достигнуты большие успехи в сокращении числа неграждан в Латвии. Такое мнение выразило Министерство иностранных дел (МИД) Латвии в своем информативном докладе, который сегодня приняло правительство.

МИД от лица Латвийского государства передал в ООН доклад о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах в период с 2008 по 2017 год.

Как указывает МИД, если во время подачи изначального доклада число неграждан в Латвии составляло 20% от общего населения, то в 2011 году неграждан среди латвийцев было 14,3%. В конце 2017 года только 214 206 человек (11,07%) имели статус негражданина, отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что Совет Европы порекомендовал властям Латвии усилить работу по интеграции национальных меньшинств в общество.

Фото: Michele Lapini‏

Комментарии 59
Кузя 11 часов назад
Уменьшилось , к сожалению, не за счёт того , что они приняли гражданство , а скорей всего , за счёт того , что они просто уехали. Так что заслуги правящих в этом нет никакой .
7
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Хе хе 11 часов назад
Галимов враньё для брусселя,что бы не прессовали за нацыССкую политику.Как их было в районе четверти миллиона ,так и осталось.
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Патриот 11 часов назад
Неграждане стали гражданами в других странах! Ложились они на эту позорную помойку Латвию! В Латвии остались дебилы, быдло и отмороженные латыши. Мёртвая страна!
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