Подарок к столетию: за четыре минуты показали вековую историю Латвии (29)
Общество | 16 октября 2018 года, 19:33
Режиссер Юрис Курсиетис в сотрудничестве с банком Citadele снял четырехминутное видео о самых важных моментах в истории Латвии.
"Видео создавалось в качестве подарка к столетию Латвии, в котором восхваляются значимые для государства события", - рассказал председатель банка Citadele Гунтис Белявскис.
Курсиетис - победитель национальной кинопремии "Большой Кристапс" в номинации "Лучший дебют". Он смонтировал кадры кинохроники, чтобы проиллюстрировать столетнюю историю Латвии: строительство Центрального рынка и Рижского вокзала, спортивные триумфы и праздники песни, открытие памятника Свободы и Балтийский путь, вступление в ЕС и НАТО.
Так чтобы снять телевизионную программу про Юрмалу,которая заняла в эфире пару минут,телевизионщикам пришлось снимать в Лиепае,в Риге и Сигулде,где ,кроме,лиепаи,моря отродясь не было)))
Тяжело пришлось редакции ,,Пятницы,,если 100-летие Латвии уместилось в 4 минуты)))