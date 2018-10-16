Подарок к столетию: за четыре минуты показали вековую историю Латвии (29)

фото

Общество | 16 октября 2018 года, 19:33

Режиссер Юрис Курсиетис в сотрудничестве с банком Citadele снял четырехминутное видео о самых важных моментах в истории Латвии.

"Видео создавалось в качестве подарка к столетию Латвии, в котором восхваляются значимые для государства события", - рассказал председатель банка Citadele Гунтис Белявскис.

Курсиетис - победитель национальной кинопремии "Большой Кристапс" в номинации "Лучший дебют". Он смонтировал кадры кинохроники, чтобы проиллюстрировать столетнюю историю Латвии: строительство Центрального рынка и Рижского вокзала, спортивные триумфы и праздники песни, открытие памятника Свободы и Балтийский путь, вступление в ЕС и НАТО.

Комментарии 29
Ага 5 часов назад
Улыбнули олимпийские чемпионы, все гавно спишем на «оккупацию», а хорошее припишем себе. Страна успеха :D
4
Ответить
Алекс 5 часов назад
Есть такое ТВ ,,Пятница,,и программа ,,Орел и решка.По морям,,
Так чтобы снять телевизионную программу про Юрмалу,которая заняла в эфире пару минут,телевизионщикам пришлось снимать в Лиепае,в Риге и Сигулде,где ,кроме,лиепаи,моря отродясь не было)))
Тяжело пришлось редакции ,,Пятницы,,если 100-летие Латвии уместилось в 4 минуты)))
2
Ответить
Ага 5 часов назад
Саня перелогинься
6
Ответить