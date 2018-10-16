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Режиссер Юрис Курсиетис в сотрудничестве с банком Citadele снял четырехминутное видео о самых важных моментах в истории Латвии.

"Видео создавалось в качестве подарка к столетию Латвии, в котором восхваляются значимые для государства события", - рассказал председатель банка Citadele Гунтис Белявскис.

Курсиетис - победитель национальной кинопремии "Большой Кристапс" в номинации "Лучший дебют". Он смонтировал кадры кинохроники, чтобы проиллюстрировать столетнюю историю Латвии: строительство Центрального рынка и Рижского вокзала, спортивные триумфы и праздники песни, открытие памятника Свободы и Балтийский путь, вступление в ЕС и НАТО.