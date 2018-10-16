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Во вторник вечером и до полудня среды во многих местах в Латвии ожидается дымка, местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха на восходе солнца опустится до -1..+8 градусов, после полудня воздух прогреется до +14..+19 градусов, сохранится преимущественно ясная погода.

Южный ветер будет слабым.

В Риге в среду ожидается солнечная погода, утром возможен туман. На восходе солнца похолодает до +6 градусов, местами в пригородах - до +2 градусов. Во второй половине дня температура воздуха в тени поднимется до +17 градусов.