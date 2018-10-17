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Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы и департамент благосостояния предлагают разрешить торговлю алкоголем в магазинах с 10 до 19 часов.

Предложение передано на рассмотрение комитету по вопросам безопасности, порядка и борьбы с коррупцией. Идея предложения в том, чтобы уменьшить потребление алкоголя.

Также предлагается запретить торговлю алкоголем в магазинах по воскресеньям и в несколько раз увеличить плату за лицензии для кафе, где алкоголь продается ночью.

В настоящее время согласно закону об обороте алкогольных напитков розничная продажа алкоголя запрещена с 22 до 8 часов, кроме мест, где алкоголь продается на разлив и потребляется на месте, и магазинов безналоговой торговли.

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