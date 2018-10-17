В Рижской думе предложили запретить продажу алкоголя после 19 часов (22)
Общество | 17 октября 2018 года, 09:02
Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы и департамент благосостояния предлагают разрешить торговлю алкоголем в магазинах с 10 до 19 часов.
Предложение передано на рассмотрение комитету по вопросам безопасности, порядка и борьбы с коррупцией. Идея предложения в том, чтобы уменьшить потребление алкоголя.
Также предлагается запретить торговлю алкоголем в магазинах по воскресеньям и в несколько раз увеличить плату за лицензии для кафе, где алкоголь продается ночью.
В настоящее время согласно закону об обороте алкогольных напитков розничная продажа алкоголя запрещена с 22 до 8 часов, кроме мест, где алкоголь продается на разлив и потребляется на месте, и магазинов безналоговой торговли.
Фото: pixabay.com
Назовите имя инициатора и станет ясно,кто займёт эту нишу бизнеса,в тени!
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тебе и покупать не надо, ты по жизни глумой, patriots куев.
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А Белоруссии в прошлом году в целях эксперимента решили запретить продажу алкоголя и спустя год решили от этой затеи отказаться - как оказалось народ стал больше пить, ибо закупается про запас, расцвела спекуляция и продажа нелегального алкоголя, бюджет соответственно недополучает финансов в виде налогов и пр. Ну латыши же, как нам недавно объяснял Домбрава, самые умные в мире.
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