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Предприятие Rīgas meži проведет работы по разработке леса вблизи Закюмуйжи в Ропажском крае, чтобы обеспечить лесу устойчивую экологическую ценность и поддержание рекреативных и экономических функций, сообщается на официальном портале компании.

Работы будут проведены в соответствии с планировкой территории Ропажского края "лесохозяйственная территория", где не установлены ограничения хозяйственной деятельности. Рубка ухода за лесом обеспечит оптимальные условия роста для более сильных деревьев, дав им больше света и места, чтобы развивалось сильное и более устойчивое лесонасаждение к внешним и биологическим факторам окружающей среды. Сплошная рубка будет проведена на территориях, где у лесонасаждений соответствующий возраст главного древостоя.

Во время работ по разработке леса деревья будут вырублены методом рубки ухода и сплошной рубки. Ветки и другие отходы во время работ и после их завершения планируется вывезти из леса, оставив чистую и ухоженную среду.

Работы по разработке леса вблизи Закюмуйжи будут проведены на территории площадью в 44 гектара. Более детальная информация о проходящих и запланированных работах опубликована на портал Rīgas meži, а также размещена на сайте Ропажской краевой думы и напечатана в муниципальной газете. Кроме того были также размещены информативные плакаты на досках объявлений и на новостном стенде здания думы. На территории, где будут проходить упомянутые работы, будут размещены информативный стенд и предупреждающие знаки.

Предприятие отмечает, что работы будут начаты в октябре или ноябре, в зависимости от погодных условий. Завершатся они в октябре 2019 года.

Сначала пройдет упорядочение инфраструктуры лесных дорог в соответствии с нуждами транспорта по лесоразработке, после начнется этап вырубки подлеска, затем будет проведены вырубка деревьев, вывоз лесоматериалов, вывоз веток и других отходов, упорядочение инфраструктуры лесных дорог.

Предприятие отмечает, что все упомянутые процедуры могут проводиться одновременно. Они также могут быть приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Ограничения, которые будут в силе на время лесоразработки:

запрещено движение любых механизированных транспортных средств на всей территории, в том числе и на всех лесных дорогах;

запрещено движение пешеходов и велосипедистов по все территории, где будет проводиться лесоразработка, а также на лесных дорогах;

Упомянутые ограничения не относятся к работникам Rīgas meži и субподрядчикам, участвующим в лесоразработке и транспортировке лесоматериалов.

Фото: flickr.com/ZandaTreija