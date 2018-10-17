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В продолжении интенсивных военных учений, в период с 17 по 22 октября по дорогам Латвии в направлении из Литвы и Эстонии к Адажской военной базе будет перемещаться военная техника, сообщает НВС.

2. Militārās tehnikas kolonnas pavada Militārā policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt. pic.twitter.com/JzZrqxoDqo — NBS (@Latvijas_armija) October 17, 2018

НВС напоминают, что колонны военной техники сопровождают Военная полиция или Центр координирования перемещения. НВС предупреждают водителей заранее и приносят извинения за доставленные неудобства. Кроме того армия всегда просит с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям дорожного движения.

В ходе двухнедельных учений союзники по НАТО отработают взаимодействие внутри своих подразделений и выполнение задач единым подразделением в составе 1-ой пехотной бригады "Furious Axe".

Всего в учениях примут участие более 1100 военнослужащих из Эстонии, в том числе располагающиеся в Тапа союзники из Великобритании и Дании, а также военные из Латвии и союзнические силы НАТО в Латвии.

Своей кульминации учения достигнут к концу первой недели ноября, когда пехотные бригады проведут совместное тактическое упражнение с подразделениями из Польши и Словакии, в ходе которого будут отрабатываться различные наступательные тактики.