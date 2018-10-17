По дорогам Латвии движется военная техника из Эстонии и Литвы (6)

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Общество | 17 октября 2018 года, 16:08

В продолжении интенсивных военных учений, в период с 17 по 22 октября по дорогам Латвии в направлении из Литвы и Эстонии к Адажской военной базе будет перемещаться военная техника, сообщает НВС.

НВС напоминают, что колонны военной техники сопровождают Военная полиция или Центр координирования перемещения. НВС предупреждают водителей заранее и приносят извинения за доставленные неудобства. Кроме того армия всегда просит с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям дорожного движения.

В ходе двухнедельных учений союзники по НАТО отработают взаимодействие внутри своих подразделений и выполнение задач единым подразделением в составе 1-ой пехотной бригады "Furious Axe".

Всего в учениях примут участие более 1100 военнослужащих из Эстонии, в том числе располагающиеся в Тапа союзники из Великобритании и Дании, а также военные из Латвии и союзнические силы НАТО в Латвии.

Своей кульминации учения достигнут к концу первой недели ноября, когда пехотные бригады проведут совместное тактическое упражнение с подразделениями из Польши и Словакии, в ходе которого будут отрабатываться различные наступательные тактики.

Комментарии 6
В принципе4 часа назад
теперь понятно, почему у нас дороги не делают. На полигоне не должно быть хороших, ровных дорог.
1
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Конь в пальто 5 часов назад
Из одной горошины на карту - в другую горошину. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Грозные вояки, угрожающие 149 миллионной России. :))))
5
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Саня4 часа назад
Кто твоей сраной срашке угрожает?
20
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