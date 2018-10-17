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В Рижской Восточной клинической университетской больнице резко сократились запасы крови, и отдел заготовки крови просит откликнуться всех, кто может сдать кровь, сообщила представитель больницы Ингуна Потетинова.

Как пояснила заведующая отделением заготовки крови Сандра Яунджейкаре, от отзывчивости доноров крови полностью зависят гематологические пациенты, страдающие заболевания системы кровообращения как онкологического, так и неонкологического характера.

Большое количество компонентов крови требуется также тяжело пострадавшим пациентам, поступающим в больницу со всей Латвии, нередкое после тяжелых сложных множественных травм, требующих лечения в клинике интенсивной терапии или клинике токсикологии и сепсиса.

Переливание крови зачастую требуется и в лечении пациентов, страдающих туберкулезом и другими легочными заболеваниями, а также пациентам ожогового центра.

Доноров крови ждут в отделении заготовки крови станционара "Гайльэзерс" с 8.00 до 15.00.

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