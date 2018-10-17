Срочно нужны доноры: в Рижской Восточной больнице заканчивается кровь (9)

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Общество | 17 октября 2018 года, 11:11

В Рижской Восточной клинической университетской больнице резко сократились запасы крови, и отдел заготовки крови просит откликнуться всех, кто может сдать кровь, сообщила представитель больницы Ингуна Потетинова.

Как пояснила заведующая отделением заготовки крови Сандра Яунджейкаре, от отзывчивости доноров крови полностью зависят гематологические пациенты, страдающие заболевания системы кровообращения как онкологического, так и неонкологического характера.

Большое количество компонентов крови требуется также тяжело пострадавшим пациентам, поступающим в больницу со всей Латвии, нередкое после тяжелых сложных множественных травм, требующих лечения в клинике интенсивной терапии или клинике токсикологии и сепсиса.

Переливание крови зачастую требуется и в лечении пациентов, страдающих туберкулезом и другими легочными заболеваниями, а также пациентам ожогового центра.

Доноров крови ждут в отделении заготовки крови станционара "Гайльэзерс" с 8.00 до 15.00.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Адельфина1 час назад
Я бы с радостью сдала кровь безвозмездно, если бы точно знала, что её так же безвозмездно зальют нуждающимся больным. Но я точно знаю, что вы будете вариться на ней, как свиньи.
А еще у меня большое подозрение, что она пойдет на лечение бандеровцев-АТОшников.

А теперь думайте, почему такой дефицит крови а Латвии.
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100%1 час назад
К правящим будьте любезны у них ее много . ИЗ народа всю уже выкачали .
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Патриот 51 минуту назад
Не здавайте кровь!!! Она уходит всем, кроме простых жителей Латвии! Люди сдают по три гейро а в случае заболевания свою же кровь для переливаний получают в десять раз дороже. Государственный лохотрон!
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