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Уже седьмой год подряд у жителей Риги будет возможность сдать опавшие листья. Рижское самоуправление определило конкретные места в городе, где с конца октября в течение нескольких недель частные лица могут сдать собранные опавшие листья. Об этом пишет портал Riga.lv.

Самоуправление напоминает, что погрузку мешков с листьями в транспорт, который вывозит листья, жители проводят собственными силами, и только в определенном месте и в указанное время.

Мешки с листьями нельзя привезти заранее и оставить, кроме того, в листьях не должно быть других бытовых отходов.

График вывоза листьев в Пардаугаве:

на углу улиц Я. Эндзелина и Ростокас (асфальтированная автостоянка) напротив Золитудского рынка по воскресеньям, 28 октября, 4-го и 11 ноября – с 9.00 до 13.00;

на улице Кукшу, напротив кладбища Плескодалес по субботам, 27 октября, 3-го и 10 ноября – с 14.00 до 16.00;

перекресток улиц Кантора, Амулас и Слампес (асфальтированная автостоянка), по субботам и воскресеньям, 27-го и 28 октября, 3-го, 4-го, 10-го и 11 ноября – с 9.00 до 13.00;

на улице Тумес, напротив Зиепниеккалнского кладбища по субботам, 27 октября и 10 ноября – с 14.00 до 16.00;

на углу улиц Бишу и Лапу – по субботам и воскресеньям, 28 октября, 4-го и 10 ноября – с 14.00 до 16.00;

перекресток Юрмалас гатве, улиц Прогресса и Кооператива по воскресеньям, 28 октября, 4-го и 11 ноября – с 14.00 до 16.00, а также на ул. Каптейню на асфальтированной площадке перед мостом в воскресенье, 4 ноября, с 9.00 до 13.00.

Вывоз листьев в Зиемельском районе состоится 27 октября, 3-го и 10 ноября:

с 9.00 до 10.00 на проспекте Сигулдас, 12 (на автостоянке);

с 10.00 до 11.00 на ул. Гданьскас, 6 (перекресток с ул. Стокхолмас около большой сосны);

с 11.00 до 12.00 на 5-й Чиекуркалнской линии, 13;

с 13.00 до 14.00 на ул. Албатросу около ул. Вейксмес;

с 14.00 до 15.00 напротив улицы Гарциема, 10 (на автостоянке).

В свою очередь 28 октября, 4-го и 11 ноября листья будут вывозить:

с 9.00 до 10.00 на ул. Дзербенес, 14 (на автостоянках);

с 10.00 до 11.00 на перекрестке улиц Таливалжа и Стуриша;

с 11.00 до 12.00 на перекрестке улиц Мадонас и Браслас;

с 13.00 до 14.00 напротив ул. Биатлона, 2;

с 14.00 до 15.00 на перекрестке улиц Маконю и Бергю.

В Латгальском предместье сбор листьев состоится в окрестностях Дарзини по субботам, 27 октября, 3-го и 10 ноября:

на углу улиц Тайсна и Дарзу – в 10.00;

на углу улиц Дарзиню и Цидонию – в 10.15;

на углу улиц Яньогу и 1-й линии – 10.25;

на углу улиц Яньогу и 7-й линии (парк) – 10.35;

на углу улиц Цидонию и Яньогу – 10.45;

на углу улиц Яньогу и Тайсна – 11.00;

на углу улиц Яньогу и 25-й линии – 11.15;

на углу улиц Яньогу и Дарзиню – 11.25;

на углу улиц Дарзиню и 46-й линии – 11.35;

улица Дарзиню, конечная остановка автобуса – 11.45;

на углу улиц Дарзиню и Сакню – 11.55;

на углу улиц Сакню и 25-й линии – 12.00;

на углу улиц Сакню и Тайсна – 12.15;

на углу улиц Тайсна и Абелю – 12.25;

на углу улиц Сакню и Цидонияс – 12.35;

на углу улиц Сила и Малею – 13.30.

В окрестностях Кенгарагса вывоз листьев состоится по воскресеньям, 28 октября, 4-го и 11 ноября:

на углу улиц Локомотивес, 44 и Булту – 9.45;

напротив улицы Дубнас, 5 и 3 – 10.15;

напротив улицы Плосту, 10 и 8 около гаражей – 10.30.

В окрестностях Плявниеки и Дарзциемса листья можно сдать по воскресеньям, 28 октября, 4-го и 11 ноября:

на улице Циелаву, возле дома по адресу улица Карсавас, 36 – 11.30;

на углу улиц Резекнес и Звартавас – 12.00;

на углу улиц Пилдас и Звартавас – 12.30;

на углу улиц Пилдас и Крауклю – 13.00;

на углу улиц Сеску и Еноту – 13.30;

на ул. Гайсмас без номера, напротив ул. Гайсмас, 31 – 14.00.

Собранные листья за счет самоуправления будут доставлены в Гетлини на переработку.

Фото: pixabay.com