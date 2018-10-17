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Рижская дума не собирается запрещать торговлю алкоголем в столице после 19 часов и по воскресеньям. Об этом сообщил председатель Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Дайнис Турлайс.

Как указал Турлайс, в четверг, 18 октября, Комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы рассмотрит вопрос о контроле оборота алкогольных напитков, уделяя особое внимание городским микрорайонам.

Вопрос был поднят по причине того, что дума получила много жалоб от рижан на деятельность маленьких магазинов и кафе в окрестностях города, отметил он.

"Рассмотрим и вопрос о маленьких магазинах в так называемых спальных районах, которые под статусом кафе торгуют алкоголем сутками. Множественные жалобы и опросы показывают, что нарушается ночной покой местных жителей, а также общественный порядок. Поэтому мы выслушаем различные предложения со стороны специалистов, чтобы ограничить деятельность этих магазинов-кафе", - указал председатель комитета.

Кроме того, речь вовсе не идет о запрете торговли алкоголем после 19 часов или по воскресеньям

"Сразу хочу сказать, что речь не идет об изменениях временных ограничений для торговли алкоголем во всем городе. Это вырвано из контекста. На данный момент у самоуправления нет планов на проведение подобных изменений, поскольку это требует тщательное и всестороннее изучение предложения, которое на данный момент проведено не было", - подчеркнул Турлайс.

В настоящее время согласно закону об обороте алкогольных напитков розничная продажа алкоголя запрещена с 22 до 8 часов, кроме мест, где алкоголь продается на разлив и потребляется на месте, и магазинов безналоговой торговли.

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