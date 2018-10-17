"Улицы принадлежат всем": велосипедисты устроили в центре Риги пикет (28)

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Общество | 17 октября 2018 года, 16:30

В среду, 17 октября, напротив здания Рижской думы общества "Город для людей" и Tru Fix Kru организовали пикет, участие в котором приняли столичные велосипедисты.

Как сообщает на своей странице в Twitter Латвийское телевидение, акция протеста была организована для того, чтобы привлечь внимание депутатов Рижского самоуправления к накопившимся проблемам безопасности дорожного движения и призвать немедленно улучшить вело-инфраструктуру в городе.

В пикете участвовали велосипедисты разных возрастов, они принесли с собой плакаты, на которых были такие надписи, как "Улицы принадлежат всем нам", "Стагнации - нет!", "Нил, хватит врать", "Якрин, когда починишь улицу Барона" и т.д. .

Пикетчики звонили в звоночки, включали сирены и выкрикивали различные лозунги, например, "Хватит обещать, начинай делать!".

Пикет начался одновременно с заседанием Комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта.

В начале заседания депутат Вилнис Кирсис призвал объявить десятиминутный перерыв, чтобы выйти к протестующим. Это сделали все депутаты из оппозиции.

Позднее к протестующим вышел вице-мэр Риги Андрис Америкс. Он попытался объяснить сложные процессы построения проектов и напомнил о том, что Рижская дума уже сделала в этой сфере. Однако это велосипедистов не удовлетворило и они продолжали требовать "реальные действия и изменения", указывая на то, что власти Риги начнут что-то делать только тогда, когда на "дорогах появятся первые трупы".

Комментарии 28
Руль4 часа назад
Задолбали уже эти велосипедисты,больше них ПДД не нарушает ни кто.Прежде чем орать,что улицы принадлежат всем,научитесь ездить по этим улицам.Почему с них не требуют элементарного знания правил дорожного двидения,почему не проверяется тех.состояния велосипедов,90% велосипедов не оснащены светоотражающими предметами и т.д.Если они участники движения они должны выполнять требования ПДД.При нашем климате 8 месяцев в году велодорожки вообще пустуют.Так что прежде чем что-то требовать,начниие для начала с себя.
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gocmanis4 часа назад
Тогда пора брать с Вас ребятки дорожный налог. Сдать на права , что-бы хоть не много соблюдали правила уличного движения Потом говорить
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n4 часа назад
Надо как-то рейд им устроить, на знания ПДД.
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