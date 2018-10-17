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В среду, 17 октября, напротив здания Рижской думы общества "Город для людей" и Tru Fix Kru организовали пикет, участие в котором приняли столичные велосипедисты.

Как сообщает на своей странице в Twitter Латвийское телевидение, акция протеста была организована для того, чтобы привлечь внимание депутатов Рижского самоуправления к накопившимся проблемам безопасности дорожного движения и призвать немедленно улучшить вело-инфраструктуру в городе.

Biedrības @PilsCilvekiem un "Tru Fix Kru" pie @RigasDome rīko piketu, lai pievērstu domes deputātu uzmanību samilzušajām satiksmes drošības problēmām un aicinātu nekavējoties uzlabot veloinfrastruktūru galvaspilsētā. Vairāk foto: https://t.co/TqHxE2RHGK pic.twitter.com/CkJcJyy0ee — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 17 октября 2018 г.

В пикете участвовали велосипедисты разных возрастов, они принесли с собой плакаты, на которых были такие надписи, как "Улицы принадлежат всем нам", "Стагнации - нет!", "Нил, хватит врать", "Якрин, когда починишь улицу Барона" и т.д. .

Пикетчики звонили в звоночки, включали сирены и выкрикивали различные лозунги, например, "Хватит обещать, начинай делать!".

Пикет начался одновременно с заседанием Комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта.

В начале заседания депутат Вилнис Кирсис призвал объявить десятиминутный перерыв, чтобы выйти к протестующим. Это сделали все депутаты из оппозиции.

Šodien piedalījāmies piketā pie @RigasDome, iestājoties par galvaspilsētu, kura ir droša velosipēdistiem! pic.twitter.com/csAck8ie2k — Latvijas attīstībai (@attistibai) 17 октября 2018 г.

Позднее к протестующим вышел вице-мэр Риги Андрис Америкс. Он попытался объяснить сложные процессы построения проектов и напомнил о том, что Рижская дума уже сделала в этой сфере. Однако это велосипедистов не удовлетворило и они продолжали требовать "реальные действия и изменения", указывая на то, что власти Риги начнут что-то делать только тогда, когда на "дорогах появятся первые трупы".