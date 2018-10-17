Общество |

Почти половина населения мира вынуждена жить на 5,50 доллара США (4,75 евро) в день, заявил в среду Всемирный банк.

В докладе, который банк делает раз в два года, говорится, что уровень бедности в мире все еще недопустимо высок, хотя в последние годы и снизился.

Плоды экономического развития распределяются между людьми и регионами неравномерно. В период с 2013 по 2015 год количество людей, живущих в бедности, уменьшилось более чем на 68 млн, что примерно соответствует численности населения Таиланда или Великобритании.

Количество людей, вынужденных обходиться 5,50 доллара в день, сократилось в мире с 67% до 46% в период с 1990 по 2015 год. Уровень крайней бедности уменьшился в 2015 году на 10%. Крайнюю бедность Всемирный банк определяет как прожиточный минимум менее 1,90 доллара (1,64 евро) в день. В 1990 году ниже этого порога жили более 1,9 млрд жителей мира, или 38%. В 2015 году ниже уровня крайней бедности жили 736 млн человек.

С развитием в Восточной Азии и регионе Тихого океана уровень бедности уменьшился на 60 пунктов или 35%, но в будущем прогресс, вероятно, затормозится, считает Всемирный банк.

Источник: Dienas Bizness