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После тяжелой и продолжительной борьбы с онкологией 17 октября скончался музыкант и ведущий Валтерс Фриденбергс, сообщает Латвийское телевидение. 26 октября ему исполнился бы 31 год.

Напомним, после того, как стало известно о тяжелом заболевании музыканта, латвийцы в считанные часы собрали на его лечение огромную сумму - более 74 000 евро.

Валтерс отправился лечиться за границу, но болезнь оказалась сильнее.

Mix Media Group выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и близким Валтерса.

Pēc cīņas ar smagu slimību 17. oktobrī mūžībā devies mūziķis un raidījumu vadītājs Valters Frīdenbergs. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Valtera tuvākajiem cilvēkiem, draugiem un kolēģiem! pic.twitter.com/YiY77LNoYe — LTV Panorama (@ltvpanorama) 17 октября 2018 г.

Валтерс Фриденберг - латвийский музыкант, который пел в группах "Кукушечка", "Putnu balle", "Tumsa", популяризировал имя Латвии, выступая на конкурсе "Евровидение".

На протяжении многих лет во время благотворительной акции "Sirds ir kā tilts" призывал помочь больным детям.