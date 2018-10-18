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За визитами папы Франциска в страны Балтии по телевидению следило более 1,65 млн зрителей, из них больше всего – в Литве, свидетельствуют данные компании Kantar TNS.

В день прибытия Франциска в Латвию, 24 сентября, более 290 тысяч или 15,3% телезрителей смотрели какую-либо из прямых трансляций о визите понтифика, например: прибытие папы в аэропорт, встреча возле Рижского замка, возложение цветов к памятнику Свободы и посещение церквей.

В Эстонии 225 тысяч или 18,6% зрителей смотрели минимум одну из прямых трансляций о визите папы.

А в Литве 1,138 млн или 42,3% зрителей следили за визитом по прямым трансляциям.

Руководитель эстонской компании Kantar Emor Марго Вескимяги отметил, что в Эстонии интерес к визиту папы почему-то был больше, чем в Латвии, хотя неверующих в Эстонии больше, чем в Латвии, более того, в Латвии день визита Папы был выходным, что должно было способствовать повышению интереса к освещению визита по ТВ.

Папа Франциск посещал страны Балтии с 22 по 25 сентября.

Между тем, общественному радио и телевидению Латвии на освещение визита папы Римского Франциска из средств на непредвиденные расходы было выделено 145 710 евро.

При этом, как сообщалось ранее, Латвия больше всех потратила на однодневный визит папы римского.