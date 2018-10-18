Последний раз? Латвия перейдет на зимнее время (16)

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Общество | 18 октября 2018 года, 08:48

28 октября в 4:00 в Латвии, как и во многих других странах, переводом стрелок часов на один час назад будет произведен переход на зимнее время, сообщили в Министерстве экономики.

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4:00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3:00, когда часы переводятся на один час вперед.

В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.

12 сентября этого года Еврокомиссия предложила отменить обязательный переход на летнее и зимнее время и передать этот вопрос в ведение стран ЕС.

Согласно этому предложению, в последний раз стрелки часов будут переведены в следующем году. Каждая страна ЕС до апреля 2019 года должна сообщить, в каком времени она останется - летнем или зимнем. Все изменения должны быть согласованы с соседними странами.

Предложение подано на утверждение в Европарламент и Совет ЕС.

14 августа Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

Комментарии 16
yes1 час назад
скоро мы будем жить как все нормальные люди, по Московскому времени точка
4
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yes1 час назад
ну ты как долбоёбка потому так считаешь, Россия летает в космос, а такая как ты даже болтик сделать не могут
открой глобус Анжела и посмотри какая Россия и где ты
8
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Глупости не говори, да?1 час назад
Выспался -не выспался зависит от продолжительности сна. Если лёг в 10 вечера, к шести утра выспешься. Если засыпать в два ночи, а вставать в семь утра, рожа будет заспанной, как не переводи стрелки. Зависание в соцсетях и ночных барах -вот причина недосыпания.
1
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