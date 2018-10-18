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Внучка первого президента Яниса Чаксте Барбара Радинг, проживающая в Швеции, специально приехала в Латвию, чтобы в Аучи посетить церемонию открытия музея имени дедушки. Барбара была шокирована поведением сотрудников терминала в Рижском порту, сообщает LTV.

Поскольку женщина передвигается на инвалидной коляске, то при покупки билета на паром Таллинк из Риги, Барбара указала, что ей потребуется помощь.

Сын Вернер и еще один родственник Янис Тепфер, которые ее сопровождали, рассказали, что обслуживающий персонал отказался нести ее багаж, как пассажирки с особыми потребностями.

"Они сказали, что готовы только кресло толкать. У нее много недомоганий, и это не так легко делается. Попросил помощи с сумками. Они отказались. Сказали: "или мы толкаем кресло, или ничего"", - рассказал Янис.

Он указал, что никто из сотрудников Tallink или работников порта не говорил напрямую с Барбарой.

"Меня удивляет отношение. В нашей стране большой дефицит эмпатии. Они показывали на нее пальцем и говорили "она". Мне просто было жалко видеть, что она для них — обуза, не человек. Как будто внезапно это оказался старый чемодан", - рассказал Янис.

Янис Тепфер отметил, что Барбара вряд ли обратится с жалобой к защитникам прав потребителей. Хотя с таким отношением к себе, как человеку с особыми потребностями, она столкнулась впервые.

В компании Tallink пояснили, что подавать заявку для получения помощи нужно за два дня до рейса. Чтобы обеспечить эту помощь, Tallink сотрудничает с Рижским пассажирским терминалом. Таким образом, два человека, которые предстали перед Барбарой, чтобы или толкать ее коляску, или не делать ничего, это были сотрудники порта. «Мы информированы об этой ситуации, и для нас действительно важно, чтобы всех клиентов ждали. Печально, что такое произошло — возможно, это недоразумение, в смысле коммуникации», — сказала директор Tallink по продажам и маркетингу Байба Муцениеце.

Источник: Rus.lsm.lv

Фото: flickr.com/photos/blondeguy