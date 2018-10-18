В двух школах Латвии учатся всего три десятиклассника (13)

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Общество | 18 октября 2018 года, 11:37

В самом малочисленном среди школ Латвии 10-м классе учатся всего три школьника, сообщила директор департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Лига Буцениеце.

Это Скрундская средняя школа, где в целом в трех классах учатся 29 человек - помимо трех школьников 10-го класса, в 11-м классе обучаются 11, а в 12-м классе - 15 учащихся. В целом в этом образовательном учреждении учатся 326 школьников.

Три школьника учатся также в 10-м классе Валмиерской средней школы-центра развития. В целом в этой школе 162 учащихся.

По четыре десятиклассника учатся в Алойской школе Аускелиса, Апской средней школе Дависа Озолиньша, Кегумской коммерческой средней школе.

Пять учащихся посещают 10-й класс Засской средней школы.

В 22 латвийских средних школах количество учащихся 10-х классов не превышает 10 человек.

Фото: pexels.com

Комментарии 13
доктор БляБолит4 часа назад
Запишите сей факт в книгу "успехов" Латвии.
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Несостыковочка получается4 часа назад
а) латыши хорошо размножались при « оккупации»
в) хорошо продолжают размножаться те латыши, которым повезло покинуть Историю Успеха.
Вопрос : Как так ?
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Сочувствую вам2 часа назад
Но мы здесь обсуждаем дела латвийские.
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