Трагедия в Керчи: рижане несут цветы к посольству России (24)

фото

Общество | 18 октября 2018 года, 13:54

Жители Риги выражают свои соболезнования погибшим и пострадавшим в трагедии в Керчи.

Рижане несут к посольству России в Латвии цветы и свечи. У забора представительства РФ был оставлен лист с изображением горящей свечи и надписью "Керчь, мы скорбим с тобой".

фото

фото

фото

Напомним, 17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков открыл в учебном заведении стрельбу, затем привел в действие самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело сначала по статье о террористическом акте, а затем об убийстве двух и более человек, совершенном общеопасным способом.

Комментарии 24
Коренной рижанин1 час назад
При немцах на входах в Вецригу висели таблички ( на немецком) : "СОБАКАМ И ЛАТЫШАМ ВХОД ЗАПРЕЩЁН".
Глядя на комменты лабусятины - согласен с немцами. Веками жили под кем-то и кроме тотальной обиды и больных амбиций так ничего и не нажили.
2
Ответить
Ну уж нет1 час назад
Езжай в свою Украину. Вам там самое место.
2
Ответить
Коренной рижанин1 час назад
Соболезнуем родным и близким погибших ! Держитесь ! К сожалению, в наше время от маньков и психически больных людей никто не застрахован! Берегите люди себя и друг друга!
2
Ответить