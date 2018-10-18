Трагедия в Керчи: рижане несут цветы к посольству России (24)
Общество | 18 октября 2018 года, 13:54
Жители Риги выражают свои соболезнования погибшим и пострадавшим в трагедии в Керчи.
Рижане несут к посольству России в Латвии цветы и свечи. У забора представительства РФ был оставлен лист с изображением горящей свечи и надписью "Керчь, мы скорбим с тобой".
Напомним, 17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков открыл в учебном заведении стрельбу, затем привел в действие самодельное взрывное устройство.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело сначала по статье о террористическом акте, а затем об убийстве двух и более человек, совершенном общеопасным способом.
Глядя на комменты лабусятины - согласен с немцами. Веками жили под кем-то и кроме тотальной обиды и больных амбиций так ничего и не нажили.