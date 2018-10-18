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Жители Риги выражают свои соболезнования погибшим и пострадавшим в трагедии в Керчи.

Рижане несут к посольству России в Латвии цветы и свечи. У забора представительства РФ был оставлен лист с изображением горящей свечи и надписью "Керчь, мы скорбим с тобой".

Напомним, 17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков открыл в учебном заведении стрельбу, затем привел в действие самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело сначала по статье о террористическом акте, а затем об убийстве двух и более человек, совершенном общеопасным способом.