Рижская дума "ломает голову" над незаконным спиртным в магазинах (6)
Депутаты Рижской думы сегодня на заседании Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции так и не приняли никакого решения о том, что следует делать для борьбы с торговлей алкоголем в городе.
В четверг в самоуправлении рассматривался вопрос о возможностях ограничения торговли алкоголем в Риге.
Представитель Департамента образования, культуры и спорта Инесе Штекеле сообщила, что летом среди рижской молодежи был проведен опрос о круглосуточных магазинах-кафе. Были обобщены ответы 65 молодых людей в возрасте от 11 до 19 лет.
Согласно результатам опроса, 48% молодежи в этой возрастной группе знают по крайней мере одну школу, вблизи которой находится круглосуточный магазин-кафе. На вопрос о том, влияет ли близкая геолокация такой торговой точки к учебному заведению на безопасность молодежи, 40 респондентов ответили отрицательно, а 19 - утвердительно.
Департамент благосостояния и Департамент образования, культуры и спорта считает, что ограничивать торговлю алкоголем можно было бы путем разделения торговых точек на категории, определить, что магазин - это место, где алкогольные напитки покупаются в закрытом виде.
Также предлагается определить кафе как торговое место, которое оборудовано всем тем, чтобы можно было на месте насладиться доступной продукцией. Кафе не предполагало бы брать с собой спиртные напитки. Кроме того планируется отдельно обозначить магазины-кафе - помещения, которые отделены, с ограничениями на торговлю алкоголем до 22 часов. Также департаменты предлагают разнообразить лицензии на торговлю спиртными напитками.
Рижская муниципальная полиция (РМП) также указала, что необходимо определить статус места, к которому относится упомянутое исключение, - кафе, бар, ресторан и т.д. Кроме того полиция предлагает установить специальные отличительные черты для таких мест, например, минимальная площадь помещения, соответствующий кафе ассортимент товаров и услуг, число персонала, условия для посетителей, ограничение шума и т.д..
По мнению РМП, должно существовать три вида лицензий - для розничной торговли в магазине, для розничной торговли в кафе, баре или ресторане и для розничной торговли в кафе, баре или ресторане с 22 до 8 часов.
Глава комитета Дайнис Турлайс напомнил, что решение об изучении этого вопроса было принято еще весной, в результате чего представители различных структур создали рабочую группу.
"Наша цель - думать и делать все, чтобы уменьшить безмерное употребление алкоголя. Чтобы было по возможности меньше пьющих семей, у которых ежедневно изымают детей, нам стоит думать о том, как спасти людей", - отметил он.
По словам Турлайса, результаты опроса SKDS свидетельствуют о том, что более 70% жителей выступают за права самоуправления ограничивать торговлю алкоголем.
"Главное, что мы сегодня услышали - нам нужно продолжать решать эти проблемы вместе. Мы не собираемся винить коммерсантов, которые занимаются законной торговлей спиртного, а наоборот, будем искать решения проблемы", - заявил Турлайс.
Напомним, в среду, 17 октября, появилась информация о том, что, якобы, Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы и Департамент благосостояния предлагают разрешить торговлю алкоголем в магазинах с 10 до 19 часов.
Позже, Турлайс опроверг эту новость, заявив, Комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы рассмотрит вопрос о контроле оборота алкогольных напитков, уделяя особое внимание городским микрорайонам.
Вопрос был поднят по причине того, что дума получила много жалоб от рижан на деятельность маленьких магазинов и кафе в окрестностях города, отметил он.
Фото: pixabay.com
Вроде надо сначала думать , а потом выдавать лицензии на открытие точек , а РД сначала раздают лицензии , потом ждут массовые жалобы рижан и потом начинают думать .
Были обобщены ответы 65 молодых людей в возрасте от 11 до 19 лет.Это вообще театр , а эта кривоногая знает , что опрашивать несовершеннолетник нельзя без согласия родителей , а использовать эти незаконно полученные опросы для плпнирования работы РД тем более .
Где клоун Ушаковс , на партийном собрании ?