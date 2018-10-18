Мороз и солнце: синоптики обещают похолодание (1)

фото

Общество | 18 октября 2018 года, 17:34

В ночь на пятницу, 18 октября, в Латвию придет холодный атмосферный фронт, но существенных осадков не ожидается, и погода останется солнечной, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром возможен туман, температура составит +2..+9 градусов. Днем после обеда будет +10..+13 градусов, ветер подует с севера, северо-запада.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, ветер северный. Ночью температура опустится до +7..+9 градусов, днем не превысит +13 градусов.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Заядлый грибник3 минуты назад
Не могу разобрать,кто боровик или подберёзовик?
Ответить