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В ночь на пятницу, 18 октября, в Латвию придет холодный атмосферный фронт, но существенных осадков не ожидается, и погода останется солнечной, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром возможен туман, температура составит +2..+9 градусов. Днем после обеда будет +10..+13 градусов, ветер подует с севера, северо-запада.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, ветер северный. Ночью температура опустится до +7..+9 градусов, днем не превысит +13 градусов.

Фото: pixabay.com