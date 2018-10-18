Общество |

У жительницы Вилянского края в саду росли несколько сотен саженцев конопли, которые срезали и конфисковали полицейские. Выяснилось, что растения не содержат наркотических веществ, и пенсионерка имеет право запросить компенсацию, пишет NRA.

Как сообщает Латвийское радио, полиция начала уголовный процесс после того, как у 72-летней пенсионерки Дзидры Брузгуле в саду нашли коноплю. Каннабис у женщины рос уже давно, однако благодаря очень теплому лету кусты марихуаны сильно разрослись.

До этого года конопля никому не мешала, однако в августе к Дзидре приехали сотрудники полиции и срезали 363 саженца, поскольку у них были подозрения, что растения могут содержать наркотические вещества, отмечает NRA.

Представитель Госполиции Ксения Белова пояснила, что при получении информации о выращивании конопли в большом объеме правоохранительные органы обязаны среагировать. Так произошло и в данном случае, полиция провела санкционированный обыск и изъяла 363 растения с характерным для каннабиса запахом.

По словам Беловой, пенсионерка не могла пояснить полицейским, откуда у нее в саду марихуана, и лишь сказала, что выращивает ее для домашних нужд. Была проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что никаких запрещенных веществ в изъятой конопле нет.

Представитель Госполиции отметила, что случай в Вилянском крае в этом году является единственным в Латгале, когда в изъятых растениях не найдены наркотические вещества.

"Одной из задач полиции является борьба с незаконным оборотом каннабиса, и на подобные ситуации правоохранительные органы всегда будут реагировать и проводить необходимые проверки, в том числе назначая экспертизу и изымая растения. В этом году в Латгале в целом ликвидировано 15 рассадников конопли. В девяти из этих случаев нарушители закона выращивали наркотики в дикой природе", - рассказала Белова.

В любом случае, если человек не согласен с каким-то решением полиции и считает, что ему причинены убытки, он имеет право обратиться с заявлением в Госполицию, прокуратуру или суд. То есть пенсионерка имеет полное право потребовать компенсацию, пояснила Белова.

Размер убытков определяется, предварительно оценив доказательства. Также учитывается характер действий учреждения, прокуратуры или суда, указала представитель Госполиции. Если сумма убытков не превышает 145 тысяч евро, их возмещают в полном объеме.

Фото: pixabay.com