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Предприятие Rīgas Satiksme информирует, что с 8:00 часов 23 октября и до полуночи 26 октября запланирован ремонт железнодорожного переезда по ул. Церес.

В связи с этим будут внесены изменения в маршрут 56 автобуса. В направлении конечной остановки "Зиепниеккалнс" автобус поедет по своему маршруту до улицы Териню, а дальше по ул. Аситес, ул. Ояра Вациеша, Карля Улманя гатве, Виенибас гатве, ул. Грауду, и далее уже по своему маршруту.

В направлении конечной остановки "Даугавгрива" автобус будет следовать по своему маршруту до ул. Грауду, дальше по ул. Грауду, Виенибас гатве, Карля Улманя гатве, ул. Ояра Вациеша, ул. Робежу, ул. Териню и далее по своему маршруту.