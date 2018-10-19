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На следующей неделе погоду будут определять циклоны, поэтому временами ожидается порывистый ветер, и каждый день в одном из регионов будут осадки, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

Как пишет NRA, в субботу облачность усилится и местами, в основном в Курземе, пройдут дожди. Ночью и утром температура понизится до 0..-3 градусов, днем будет не теплее +9..+13.

В ночь на понедельник скорость ветра на побережье составит до 20 метров в секунду, в течение недели возможен и более сильный ветер. Ожидаются частые дожди, местами град и мокрый снег.

Температура воздуха в понедельник еще превысит +10 градусов, в дальнейшем похолодает и даже днем будет лишь немного выше нуля.