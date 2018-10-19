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Авиакомпании Ryanair и Wizz Air с 1 ноября 2018 года существенно меняют правила перевозки багажа.

Пассажиры Ryanair в экономклассе без дополнительной платы смогут перевозить только одну ручную кладь малых размеров (40×20×25 см), за вторую единицу багажа до 10 кг, которая в настоящий момент перевозятся бесплатно, придется заплатить 8 евро и сдать в багаж. Пассажиры, которые используют услугу Priority Boarding, и впредь смогут пронести в салон самолета две единицы ручной клади — маленькую сумку и чемодан или сумку до 10 кг.

С 1 ноября каждый пассажир Wizz Air будет вправе брать с собой в самолет одну ручную кладь (40x30x20 см), в свою очередь, пассажирам, которые приобрели услугу Wizz Priority, разрешат брать на борт также чемодан (55x40x23 см). Учитывая отзывы и меняющиеся привычки путешественников, компания установила стоимость регистрируемого багажа весом 10 кг в размере от 7 евро.

Фото из Flickr/Rachel_MI