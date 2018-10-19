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Несмотря на популяризацию здорового образа жизни и правильного, сбалансированного питания, реальное потребление основных продуктов питания далеко от рекомендуемого. Об этом свидетельствует обзор "Компаса розничной торговли Maxima".

Компания Maxima Latvija в рамках обзора "Компас розничной торговли Maxima" провела исследование о предпочтениях покупателей в выборе продуктов для повседневного питания. Результаты исследования позволили выявить, насколько реальные предпочтения отличаются от рекомендуемых.

Специалисты школы здорового питания OnPlate считают, что ежедневный рацион должен на 50% состоять из овощей, фруктов и ягод, на 25% – из продуктов, содержащих животные белки. Оставшиеся 25% должны составлять зерновые изделия и картофель. Анализ покупательских предпочтений показал, что реальное соотношение этих продуктов в рационе людей весьма отличается от рекомендуемого.

"Выяснилось, что жители в среднем потребляют в день 23,5% овощей и фруктов (то есть половину рекомендуемой нормы) и всего 9% зерновых продуктов и картофеля (вместо рекомендуемых 25%). Кроме того, наблюдается превышение рекомендуемой дневной нормы продуктов, содержащих животные белки, – 45,5% вместо 25%. Сладости же, согласно результатам опроса, составляют в ежедневном питании 14,1%", – указал директор Департамента по корпоративным отношениям Maxima Latvija Янис Бесерис.

Тем временем как отметила учредитель школы здорового питания OnPlate и сертифицированный специалист по питанию Лига Балоде, рекомендации по сбалансированному питанию могут существенно отличаться в зависимости возраста, состояния здоровья, физической активности человека и других факторов.

"Указанное соотношение продуктов в ежедневном рационе рекомендовано людям, которые ведут в основном сидячий образ жизни, избегают необходимых для здоровья физических нагрузок. И таких людей в настоящее время большинство. Но, как показывают результаты опроса, люди все больше склоняются к необходимости придерживаться здорового питания. И нам следует способствовать им в этом", - рассказала Балоде.

"Компас розничной торговли Maxima" представляет собой всеобъемлющий обзор отрасли розничной торговли, в котором эксперты Maxima Latvija дают свою оценку ситуации в розничной торговле и тенденциям ее развития в будущем.

В этот раз особое внимание в обзоре отрасли было обращено на развитие отрасли зернового хозяйства в масштабе Латвии и Балтии в 2018 году и привычки использования зерновых в питании среди жителей Латвии.