Общество |

Эстонский банк AО Coop Pank на месте обрушившегося супермаркета Maxima в Золитуде в будущем планирует реализовать проект жилого дома с подземной парковкой и благоустроенным парком, в котором будет мемориал жертвам трагедии.

Комиссия Рижской думы по деградированным сооружениям сегодня рассматривала вопрос о содержании многоэтажного здания на ул. Приедайнес, 20, которое находится рядом с территорией обрушившегося супермаркета, где погибли 54 человека.

До этого дом принадлежал ООО Homburg Zolitude, которое было девелопером всего проекта на ул. Приедайнес, 20 - и обрушившегося торгового центра, и расположенного рядом многоквартирного дома. В июне прошлого года за 3,9 млн евро дом на аукционе приобрел эстонский Eesti Krediidipank, который был держателем залога на эту собственность. В настоящее время здание принадлежит ООО Prana Property, и, как показывают данные Firmas.lv, это дочернее предприятие эстонского Coop Pank.

Как сообщил руководитель комиссии Олег Буров, думский департамент собственности получил жалобы жителей микрорайона на неудовлетворительный внешний вид здания. Хотя департамент просил устранить недостатки, владельцы этого не сделали.

Представитель Prana Property Рауль Кескюла не отрицал, что декоративная сетка на фасаде здания действительно находится в неудовлетворительном состоянии. Компания заказала новую сетку, которая будет установлена в ближайшее время.

В то же время он призвал ответственные органы думы активнее сотрудничать с Prana Property в решении проблем. Он напомнил, что, хотя 70% идеальных частей объекта принадлежат думе, его обслуживанием занимается только Prana Property, а именно, самоуправлению принадлежат по этому адресу земля и большая часть стоянки под домом, а эстонской фирме - здание и часть автостоянки. Общая площадь участка составляет 10 065 квадратных метров.

Также Кескюла сообщил, что Coop Pank планирует достроить этот многоэтажный дом до конца.

"Мы начали переговоры с Рижской думой по этой идее, но неясностей еще много, хотя мы видим в этом месте три проекта - многоэтажный жилой дом, подземную автостоянку и благоустроенный парк", - сказал представитель Prana Property, добавив, что в парке будет обязательно сохранен мемориал жертвам золитудской трагедии.

Буров на это ответил, что департамент собственности предложил провести раздел собственности и Рижская дума уже ранее отклонила идею эстонских предпринимателей. Дума хочет провести раздел так, чтобы территория вокруг здания была минимальной, что позволит ей перенять остальную территорию в свое ведение, построить мемориал и ликвидировать подземную парковку.

"Мы ни в коем случае не согласимся сохранить автостоянку. Это наше мнение и мнение всех рижан. Я не вижу там никакой возможности коммерческой деятельности, никакого бизнеса. Я лично считаю, что там должно быть только место памяти", - сказал Буров.

В заседании также участвовала Алена Бурве, которая выжила в трагедии.

"Там погиб мой муж, я сама была под обломками. Я в своей жизни видела много цинизма, но такого, как сегодня, еще никогда. Видя, какой парк вы там планируете, я от своего имени, имени своих детей и всех пострадавших могу сказать, что мы эту землю вам не отдадим, потому что там погибли наши близкие", - сказала Бурве, подчеркнув, что все жители Золитуде категорически против этого замысла.

Она также пригласила эстонских предпринимателей 21 ноября принять участие в памятных мероприятиях в Золитуде и заглянуть в глаза потерпевшим.