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В ночь на субботу в Латвии воздух остынет до -3 +3 градусов, а дневная температура будет выше +5, прогнозируют синоптики.

Холоднее будет в юго-восточной части страны. Ветер слабый, местами возможен туман, иней и оледенение на дорогах.

Днем ожидается переменная облачность, местами в западной Латвии пройдут дожди, воздух прогреется до +8 +12 градусов.

В Риге в субботу облачность усилится, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +3 +4 градусов, в пригородах до -1 +2, днем будет до +11 градусов.