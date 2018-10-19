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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предупреждает автоводителей о рисках на дорогах в осеннюю пору, когда опадает листва и проезжая часть становится мокрой от дождей и тумана.

"При поездке насладиться золотой осенью, помни, что по листьям на мокрой дороге скользит не меньше, чем по льду зимой!", - сказано в сообщении.

Braucot baudīt zelta rudeni, atceries, ka lapas uz slapja ceļa slīd ne mazāk kā ledus ziemā!



pic.twitter.com/lBuSisa7QC — CSDD (@CSDD_LV) 19 октября 2018 г.

Кстати, на следующей неделе погоду будут определять циклоны, поэтому временами ожидается порывистый ветер, и каждый день в одном из регионов будут осадки.

В субботу облачность усилится и местами, в основном в Курземе, пройдут дожди. Ночью и утром температура понизится до 0..-3 градусов.

Дороги могут быть скользкими.

Днем будет не теплее +9..+13.

В ночь на понедельник скорость ветра на побережье составит до 20 метров в секунду, в течение недели возможен и более сильный ветер. Ожидаются частые дожди, местами град и мокрый снег.

Температура воздуха в понедельник еще превысит +10 градусов, в дальнейшем похолодает и даже днем будет лишь немного выше нуля.