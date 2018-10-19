"Золотая осень": водителей предупреждают об опасности на дорогах
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предупреждает автоводителей о рисках на дорогах в осеннюю пору, когда опадает листва и проезжая часть становится мокрой от дождей и тумана.
"При поездке насладиться золотой осенью, помни, что по листьям на мокрой дороге скользит не меньше, чем по льду зимой!", - сказано в сообщении.
Braucot baudīt zelta rudeni, atceries, ka lapas uz slapja ceļa slīd ne mazāk kā ledus ziemā!— CSDD (@CSDD_LV) 19 октября 2018 г.
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Кстати, на следующей неделе погоду будут определять циклоны, поэтому временами ожидается порывистый ветер, и каждый день в одном из регионов будут осадки.
В субботу облачность усилится и местами, в основном в Курземе, пройдут дожди. Ночью и утром температура понизится до 0..-3 градусов.
Дороги могут быть скользкими.
Днем будет не теплее +9..+13.
В ночь на понедельник скорость ветра на побережье составит до 20 метров в секунду, в течение недели возможен и более сильный ветер. Ожидаются частые дожди, местами град и мокрый снег.
Температура воздуха в понедельник еще превысит +10 градусов, в дальнейшем похолодает и даже днем будет лишь немного выше нуля.