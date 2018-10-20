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По последним прогнозам Global Forecast System, в последние пять дней октября во многих местах в Латвии выпадет снег, поэтому автоводителям рекомендуется поменять покрышки своих транспортных средств на зимние, пишет nra.lv.

По данным Latvijas valsts ceļi, в субботу утром в Латгале температура воздуха понизилась почти до -4 градусов, но обледенения на дорогах пока нет.

Вероятность обледенения дорог в последующие две недели возрастает, и хотя по правилам дорожного движения, обязательный период зимних шин длится с 1 декабря до 1 марта, автоводителей призывают заблаговременно позаботиться о техническом состоянии автомашин и подготовить их к зимним условиям. Рекомендуется заменить покрышки, как только наступят зимние погодные условия, не дожидаясь 1 декабря.

Мокрый снег и обледенение в Латвии местами возможны уже в середине следующей недели, более холодная погода ожидается с конца следующей недели. В конце октября местами в стране, включая Ригу. может образоваться снежный покров толщиной в несколько сантиметров.

В прошлом году первый снег в Латвии выпал 25 октября, а в ночь на 26 октября на большей части территории страны образовался снежный покров толщиной до 7 см. Обычно первый снег в Латвии выпадает в конце сентября или в октябре.