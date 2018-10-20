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В конце этой и в начале следующей недели у жителей Риги из крана может идти мутная вода. Предприятие Rīgas ūdens предупреждает, что из-за строительных работ крупногабаритного соединения с водопроводной магистралью на улице Краста помутнение воды возможно в центре города, в Плявниеках, Пурвциемсе, Московском форштадте, Кенгарагсе, на Тейке и Югле.

"Увеличение количества клиентов компании гарантирует экологическую безопасность, и также по мере увеличения числа клиентов компания добивается экономической выгоды, что позволяет реализовывать политику низких тарифов для жителей Риги", – сообщил представитель компании Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

По словам представителя, строительные работы по подсоединению необходимы, чтобы подключить новых потребителей к сети водопровода.

Планируется, что работы будут завершены в воскресенье.

В случаях наличия мутной воды Rīgas ūdens просит жителей звонить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 2122.

Фото из Flickr/judi donovan