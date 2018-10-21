Общество |

В субботу, 20 октября, в больницу были доставлены две женщины, у которых медики констатировали переохлаждение, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

В Риге родственники одной 89-летней пенсионерки нашли ее дома на полу, где она пролежала около шести часов. Пожилая женщина была доставлена в больницу с переохлаждением и сотрясением мозга.

Также в Риге знакомая 72-летней пенсионерки нашла свою приятельницу на полу. Пожилая женщина находилась в квартире, где было открыто окно. Пенсионерка была доставлена в больницу с переохлаждением.

СНМП напоминает, что в более прохладную погоду стоит чаще навещать старых и одиноких людей. Чаще приезжать в гости к пожилым людям нужно, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Часто бывают случаи, в которых люди могут упасть и беспомощно пролежать на полу даже целые сутки, что вызывает переохлаждение тела.

В целом за минувшие сутки медики отправились на 949 вызовов, 203 из которых были связаны с различными травмами и несчастными случаями.

Фото: pixabay.com