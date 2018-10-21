Соцсети: в Риге водитель фуры подрался с велосипедистом (19)
В субботу, 20 октября, в соцсетях появилось видео своеобразной драки на улице Краста, в Риге. Как сообщает страница BreakingLV в Twitter, на видеозаписи запечатлена драка между водителем грузовика и велосипедистом.
Kautiņš Krasta ielā. #autoriga #Latvija #latvian #Latvia #policija #riga #Rīga #avarija #Рига #Латвия #nelaime #negadijums #parkapums #csn #krasta #kautiņš #velosipēdists pic.twitter.com/vK2oPuTSij— Auto Rīga (@autorigatweet) 20 октября 2018 г.
На кадрах видно, что мужчины, возможно, не поделили полосу движения, из-за чего случилась авария. Видимо ДТП разозлило обоих участников дорожного движения.
В целом, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 52 ДТП, в автоавариях пострадали три человека - намного меньше, чем обычно в среднем за сутки, сообщили в Госполиции.
По одному человеку пострадали в ДТП в Земгале, Видземе и Курземе. Один из пострадавших - пешеход.
Фото: скриншот из видео
Надеюсь...