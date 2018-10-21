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В субботу, 20 октября, в соцсетях появилось видео своеобразной драки на улице Краста, в Риге. Как сообщает страница BreakingLV в Twitter, на видеозаписи запечатлена драка между водителем грузовика и велосипедистом.

На кадрах видно, что мужчины, возможно, не поделили полосу движения, из-за чего случилась авария. Видимо ДТП разозлило обоих участников дорожного движения.

В целом, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 52 ДТП, в автоавариях пострадали три человека - намного меньше, чем обычно в среднем за сутки, сообщили в Госполиции.

По одному человеку пострадали в ДТП в Земгале, Видземе и Курземе. Один из пострадавших - пешеход.

Фото: скриншот из видео