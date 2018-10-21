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Прошедшим добровольное военное обучение студентам вузов планируется выплачивать компенсацию в размере примерно 2500 евро, тем самым мотивируя молодежь осваивать эту программу. Это предусмотрено подготовленными Министерством обороны поправками к правительственным правилам.

Как поясняет Минобороны, по законам о Земессардзе и о военной службе граждане Латвии, получающие высшее образование, могут пройти специальный курс военного обучения. Такие специальные программы для студентов вузов организованы и в других странах НАТО, например, в США и Великобритании.

В Латвии эта форма обучения была создана еще в то время, когда существовала обязательная военная служба, и продолжалась в течение трех лет после отказа от нее. Минобороны было вынуждено прервать программу в 2010 году из-за финансового кризиса.

Чтобы возобновить специальное военное обучение в вузах, необходимо внести поправки в правила Кабинета министров о порядке специального военного обучения студентов вузов, поясняет Минобороны.

Специальное военное обучение будет для студентов вузов добровольным. Желающие освоить эту программу, должны быть земессаргами и признаны годными к военному обучению по медицинским показаниям.

Национальные вооруженные силы будут проводить обучение по возможности в свободное от учебы время, в том числе в выходные дни и летние каникулы.

Обучение будет состоять из трех последовательных этапов: основное обучение солдата (4-10 недель), обучение младшего инструктора (12 недель) и обучение командира взвода Земессардзе (8 недель с присвоением звания лейтенанта).

Для выплаты прошедшим военное обучение студентам планируемой компенсации в размере 2524 евро потребуется до 126 225 евро в год. Выплата компенсаций начнется не раньше 2021 года, так как обучение командира взвода Земессардзе, являющееся заключительным этапом обучения, Латвийская национальная академия обороны начнет предлагать не раньше 2020/2021 учебного года.

Поправки одобрены на совещании госсекретарей министерств, теперь их должно рассмотреть правительство.

Фото: flickr.com/Studentu Bataljons