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26-летний житель Латвии Владислав Малиновскис пропал в столице Германии, Берлине, сообщает организация Bezvests.lv .

Со слов близких известно, что молодой человек жил там месяц. Но с 24 августа 2018 года Владислав перестал выходить на связь с родными, хотя до этого регулярно связывался с ними и по телефону, и в социальных сетях.

Последний раз он выходил на связь вечером 24 августа через социальную сеть из интернет-кафе. Незадолго до пропажи Владислав сообщил, что потерял телефон. Bezvests.lv отмечает, что, возможно, у парня при себе у него был рюкзак. Обычно он носит его с собой.

ПРИМЕТЫ: рост 192 см, худощавый, волосы русые, возможно, носит бороду. На левом предплечье и по всему телу есть татуировки.

Bezvests.lv просит всех, кто видел молодого человека, связывался с ним или что-то знает о его возможных перемещениях, срочно сообщать в организацию по телефону 22 084 084 или в полицию по номеру 110.

Фото: facebook.com/bezvests.lv