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В Латвии возникла нехватка вакцин для взрослых против дифтерии — их запасы уменьшились вследствие того, что производитель прервал поставки. Поэтому пока установлено ограничение для комбинированной вакцины против дифтерии и столбняка, сообщает LNT Ziņas.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призвал отложить ревакцинацию взрослых против дифтерии. ЦПКЗ указывает, что на календарь прививок это негативно не повлияет.

"Пока есть ограничение вакцины, семейным врачам и всем лечебным учреждениям рекомендовано в границах возможного отложить плановую вакцинацию. Интервал между этими прививками — 10 лет, несколько месяцев в такой ситуации ничего не решают", — объяснил журналистам директор департамента профилактики инфекционных болезней ЦПК3 Юрий Перевощиков.

Медики подчеркивает, что предусмотренные для детей вакцины доступны в достаточном количестве и все прививки делаются по графику, определенному государством. Сообщается, что запасов вакцин хватает и для неотложных случаев: если у пациента был контакт с больным дифтерией или в случае риска заразиться столбняком.

"В государстве создан резервный запас вакцин против дифтерии, который можно использовать для неотложных запросов, когда лечебное учреждение запрашивает эту вакцину для оказания помощи пациентам после травм", — указал Перевощиков.

Должностные лица объясняют, что напряженная ситуация с нехваткой вакцин для взрослых возникла по вине производителей. Планируется, что поставки вакцины против дифтерии и столбняка возобновятся в следующем году.

"Часто такие перерывы появляются из-за того, что серия соответствующего лекарства не проходит контроль качества. Вместе с этим, возможно, в самом производстве есть какие-то технические проблемы. Производитель упомянул в письме, что в январе поставки возобновятся", — заявил заместитель руководителя отдела закупок Национальной службы здоровья Айнарс Лацбергс.

LNT отмечает, что запасы вакцины против дифтерии сократились не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. Сейчас Европейская комиссия рассматривает вопрос, как решить возникающие из-за производителей проблемы с прерыванием поставок различных вакцин. В прошлом году похожая ситуация случилась с комплексной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи. По мнению эпидемиологов, такие перерывы в поставках все же недопустимы, поскольку они создают риск снижения уровня иммунизации людей против очень серьезных болезней, искоренение которых в Латвии и в Европе потребовало десятки лет.

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