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В понедельник, 22 октября, утром и днем территорию Латвии будет пересекать атмосферный фронт с северо-запада, который будет сопровождаться небольшим до умеренного дождем, прогнозируют синоптики.

Будет пасмурно, но после полудня облачность и осадки уменьшатся. В Латгале дождь ожидается во второй половине дня и вечером.

Ночью и утром на Курземском и на северном Видземском морском побережье скорость юго-западного ветра в порывах усилится до 15-20 м/сек., днем ветер сменит направление на западное и немного ослабеет.

Температура воздуха ночью на всей территории Латвии сохранится выше нулевой отметки, максимальная температура ночью и днем - от +8 до +13 градусов.

В Риге в ночь на понедельник увеличится облачность, днем ожидается дождь, к вечеру небо прояснится. Температура воздуха утром и днем - от +10 до +12 градусов, скорость юго-западного ветра в порывах будет достигать 12 м/сек.

Фото: pexels.com