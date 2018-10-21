Восточная больница: десятки тысяч пациентов ежегодно пропускают запись к врачу (5)
В Рижской Восточной клинической университетской больнице за год на консультации без предупреждения не приходят около 32 000 пациентов, сообщила представитель медучреждения Ингуна Потетинова.
Она пояснила, что общий процент посещаемости в первой половине этого года составил 86% от всех амбулаторно записанных пациентов, то есть, в среднем визиты к врачу пропускают 14% людей.
"Поскольку мы являемся самой большой больницей в Латвии, в численном выражении это примерно 32 000 пациентов, которые не пришли к врачу. И такое огромное число сохраняется даже при ситуации, когда работники больницы за несколько дней обзванивают людей, напоминая о записи", - рассказала Потетинова.
В то же время она добавила, что этот "процент не пришедших" варьируется в зависимости от специализации врача. Например, к неврологам, нейрохирургам и аллергологам не приходят примерно 20-25% пациентов, сравнительно меньше не посещают консультации у ревматологов, эндокринологов и иммунологов - таких пациентов всего 5%.
По словам Потетиновой, проблема растет во времена отпусков и летом, когда на улице жарко, а также пациенты часто не приходят на консультации к врачам в сезон вирусов.
Представительница Восточной больницы отметила, что иногда ей сложно понять поведение пациентов, например, в сентябре в Латвийский центр онкологии на визит к врачу не пришли 16% записанных больных, в октябре таких стало почти наполовину меньше - 7%.
Потетинова считает, что такое поведение является безответственным по отношению к другим онкобольным, которые могли бы попасть к врачу быстрее. Кроме того специалисты, которые часто работают и амбулаторно, и стационарно, вынуждены тратить свое время в ожидании, пока их помощь необходима другим тяжело-больным пациентам.
Больница постоянно напоминает людям сообщить о том, что они пропустят визит. Это можно сделать позвонив в медучреждение, или, заполнив анкету отказа в интернете.
Ранее сообщалось, что с подобными проблемами сталкивались Детская клиническая университетская больница и Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня.
Фото: pixabay.com
2. Или какое количество из непришедших вовремя на приём из-за длительной очереди ( иногда до года ) обратились за консультацией к частно практикующим специалистам, чтобы не умереть или не стать полным инвалидом к назначенной дате визита к врачу в ВАШЕЙ Рижской Восточной клинической университетской больнице?
Наверное такое исследование ВАМ НЕ ВЫГОДНО ПРОВОДИТЬ, а проще ВСЁ свалить на пациентом, да и телефонной связи ещё пока с загробным миром не установили.