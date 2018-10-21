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В Рижской Восточной клинической университетской больнице за год на консультации без предупреждения не приходят около 32 000 пациентов, сообщила представитель медучреждения Ингуна Потетинова.

Она пояснила, что общий процент посещаемости в первой половине этого года составил 86% от всех амбулаторно записанных пациентов, то есть, в среднем визиты к врачу пропускают 14% людей.

"Поскольку мы являемся самой большой больницей в Латвии, в численном выражении это примерно 32 000 пациентов, которые не пришли к врачу. И такое огромное число сохраняется даже при ситуации, когда работники больницы за несколько дней обзванивают людей, напоминая о записи", - рассказала Потетинова.

В то же время она добавила, что этот "процент не пришедших" варьируется в зависимости от специализации врача. Например, к неврологам, нейрохирургам и аллергологам не приходят примерно 20-25% пациентов, сравнительно меньше не посещают консультации у ревматологов, эндокринологов и иммунологов - таких пациентов всего 5%.

По словам Потетиновой, проблема растет во времена отпусков и летом, когда на улице жарко, а также пациенты часто не приходят на консультации к врачам в сезон вирусов.

Представительница Восточной больницы отметила, что иногда ей сложно понять поведение пациентов, например, в сентябре в Латвийский центр онкологии на визит к врачу не пришли 16% записанных больных, в октябре таких стало почти наполовину меньше - 7%.

Потетинова считает, что такое поведение является безответственным по отношению к другим онкобольным, которые могли бы попасть к врачу быстрее. Кроме того специалисты, которые часто работают и амбулаторно, и стационарно, вынуждены тратить свое время в ожидании, пока их помощь необходима другим тяжело-больным пациентам.

Больница постоянно напоминает людям сообщить о том, что они пропустят визит. Это можно сделать позвонив в медучреждение, или, заполнив анкету отказа в интернете.

Ранее сообщалось, что с подобными проблемами сталкивались Детская клиническая университетская больница и Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня.

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