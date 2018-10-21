Общество |

Новое правительство с первого дня должно работать над искоренением бедности, уверен омбудсмен Юрис Янсонс.

К отмечаемому 17 октября Международному дню борьбы с бедностью омбудсмен подготовил обзор актуальнейших проблем, с решением которых нынешним правительству и парламенту Латвии, на его взгляд, не удалось справиться полностью.

"Я много раз говорил, что бедность - самая большая наша проблема, и государство слишком медленно действует для улучшения ситуации. Надеюсь, что новоизбранные депутаты и министры будут работать над этими вопросами с первого же дня как команда настоящих профессионалов", - отметил Янсонс.

Точнее обозначая проблему, он указывает, что латвийское государство планирует выделить на здравоохранение жителей в 2020 году всего 4% внутреннего валового продукта (ВВП).

Минздрав отмечает, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) финансирование здравоохранения колеблется в пределах от 5,1% до 16,4% ВВП. В Латвии же оно в 2016 году составило 2,9% ВВП - наполовину меньше, чем в соседней Эстонии, где оно достигает 6% ВВП. В такой ситуации неясно, как латвийские политики планируют добиться значительных улучшений в отрасли, сохраняя критически низким необходимое ей финансирование, подчеркивает омбудсмен.

Еще одним ярким сигналом того, что государство не выполняет провозглашенную в Конституции обязанность социально ответственного государства, он называет то, что почти все размеры минимальных пенсий и пособий в основном привязаны к государственному пособию социального обеспечения, размер которого не меняется с 1 января 2006 года и составляет 64,03 евро.

"Важно, чтобы государство, планируя ежегодный бюджет, обращало внимание на меры, которые дают возможность каждому жителю Латвии обеспечить основные потребности - еду, одежду, жилье, здравоохранение и обязательное образование. Государство должно заботиться об этих нуждах жителей, которые не в состоянии позаботиться о себе сами, - о детях, инвалидах, пожилых людях и неполных семьях", - подчеркнул омбудсмен.

Он отметил две основные сферы, по бюджетным расходам на которые Латвия значительно отстает от других стран ЕС и средних европейских показателей. Это здравоохранение и социальная защита, годами остававшиеся без внимания и должного финансирования со стороны государства.