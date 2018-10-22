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Студенты Госполиции и других структур внутренних дел не в силах выполнить минимальные требования к физической подготовке. Большинство учеников Колледжа Госполиции являются выпускниками средних школ, посещавшими уроки спорта, однако около 40% студентов не могут пройти проверку на четыре дисциплины. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Главной проблемой является неправильная техника. Сами молодые люди признались телеканалу в том, что даже тем, кто раньше занимался спортом, вступительные проверки кажутся тяжелыми.

"На дзюдо мы занимались всем - и бегом, и прыжками, и рукопашным боем, и силовыми приемами. Здесь все то же самое, но намного интенсивнее, нужна хорошая выносливость, поскольку силовые упражнения мы повторяем много раз. Не знаю, как с этим справляются мои однокурсники, которые никогда раньше не занимались спортом", - рассказал кадет колледжа Ричард Морозов.

В свою очередь другая студентка колледжа Сабине Озола указала, что занятия в средней школе не были такими сложными.

"Когда были вступительные экзамены, мне они казались достаточно тяжелыми, для меня легче всего было бежать, сложнее - отжиматься. Теперь, когда я в колледже, все кажется еще сложнее. У нас в средней школе нагрузка была не такая большая", - отметила она.

Кроме того, для части молодежи служба в полиции запрещена из-за недостаточного хорошего состояния здоровья. Таким образом, за последние пять лет из 3122 молодых людей, которые заявили себя на сдачу вступительных проверок, к зачету по спорту были допущен 2853 человека. Главной проблемой молодежи является плохое зрение.

Напомним, ранее начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс заявил, что в обозримом будущем при приеме работников в органы внутренних дел придется еще больше снизить требования к их физической подготовке, так как физическая форма юношей очень слабая.

Фото: Valsts policija