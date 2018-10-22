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Вопреки ранее публично озвученным беспокойствам, в картотеке агентов Комитета государственной безопасности (КГБ) или так называемых "мешках ЧК" нет имени латвийского композитора Иманта Калниньша, сообщил телеканалу LNT исследователь комиссии, историк Оярс Степенс.

"Пару лет назад Дайнис Иванс написал статью, которая была опубликована на ресурсе Pietiek, что, например, композитор Имант Калниньш был агентом КГБ. Сразу могу сказать - нет, я видел архив, это не так", - указал Степенс.

Напомним, 12 октября президент Раймонд Вейонис провозгласил закон о публикации документов КГБ Латвийской ССР. Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.