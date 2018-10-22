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Полиция безопасности (ПБ) занимается оценкой распространенной в СМИ информации о том, что семейная пара из Латвии открыла ресторан латышской кухни на Крымском полуострове, который был присоединен к РФ в 2014 году.

"Можем подтвердить, что службе известен упомянутый случай и мы его оцениваем. Чтобы защитить интересы проверки, ПБ воздержится от более подробных комментариев", - указали в ПБ.

За нарушение режима санкций предусмотрена уголовная ответственность, однако, судя по всему это не остановило владельцев ресторана Викторию и Павла начать предпринимательскую деятельность в Севастополе.

Основатели заведения супруги Виктория Сысолятина и Павел Башкатов с сыновьями Романом и Тимофеем купили суши-бар и сделали вместо него латышский ресторан. По их словам, им просто понравился Крым как место для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.

В Министерстве иностранных дел пояснили, что в связи с определенными санкциями ЕС, "реагируя на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", есть определенный запрет на импорт продуктов крымского происхождения, покупку недвижимости в Крыму или Севастополе, экспортировать конкретные товары и технологии, а также предоставлять услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму.

За нарушение санкций предусмотрена уголовная ответственность. Например, два года назад ПБ провела расследование уголовного дела, связанного с организацией туристических поездок в Крым. По делу была осуждена работница компании Mkbc Tour.

Фото: flickr.com/tcp909