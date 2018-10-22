Общество |

Большая часть латвийских инфлюэнсеров - частных лиц с тысячами подписчиков в Instagram, Youtube, Facebook и Twitter - не регистрируют свою хозяйственную деятельность, тем самым нарушая закон о рекламе, сообщает телеканал LNT. Об этом пишет NRA.

LNT отмечает, что инфлюэнсеры получают финансовые и бартерные выгоды от предприятий взамен на рекламу товаров и услуг и размещение восхваляющей рецензии на странице блогера в соцсети.

Эксперты по цифровому маркетингу Артур Меднис и Денис Шевелев рассказали журналистам, что в Латвии проживают около десяти инфлюэнсеров, для которых создание оплачиваемого контента в основном в Instagram стало основным занятием и источником заработков. У этих людей с бухгалтерией все в порядке. Однако остальные несколько сотен инфлюэнсеров зарабатывают на соцсетях в свободное от основной работой время.

"Здесь идет речь о хозяйственной деятельности, ее надо регистрировать до того как она была начата. В этом случае надо рассчитать подоходный налог с населения и взносы социального страхования", - подчеркнула главный инспектор Отдела налогов с физических лиц Службы государственных доходов (СГД) Санта Ренерте.

Как отмечает LNT, физические лица должны декларировать все свои доходы, которые они получают с размещенного в соцсетях оплаченного содержания.

Предприятия в Латвии все чаще заключают договоры или устные соглашения с частными лицами, чтобы использовать их страницы в соцсетях как рекламные каналы. Все, что должен сделать инфлюэнсер - выложить фотографию или видеозапись и рассказать своим подписчикам о том, насколько конкретный продукт хороший.

Эксперт по цифровому маркетингу, руководитель агентства New Black Артур Меднис обратил внимание на то, что обычно за одну рекламную кампанию блогер зарабатывает от 50 до 1500 евро, хотя были и случаи, когда договор с инфлюэнсером заключался на сумму в 5000 евро.

Между тем глава Латвийской ассоциации рекламы Байба Лиепиня считает, что большинство блогеров в Instagram и Youtube нарушают закон о рекламе. То есть, под оплачиваемыми публикациями не указывают, что содержание было проспонсировано.

"Любая активность такого типа является маркетингом, рекламой. Вместе с этим это было бы лишь нормой, что инфлюэнсеры сообщают о наличии оплаченной рекламы. По закону, они являются участниками рекламного рынка. Поскольку они распространяют рекламу, они должны подчиняться существующему регламенту. То, что блогеры этого не делают, является нарушением закона. На данный момент контролирующие учреждения не в силах это проверить", - заявила Лиепиня.

В Центре защиты прав потребителей (ЦЗПП) журналистам LNT рассказали, что поскольку инфлюэнсеры являются настолько новым социально-экономическим феноменом, еще невозможно проводить систематический контроль.

Представительница ЦЗПП Санта Заране пояснила, что в центр до сих пор не поступали жалобы от жителей, поэтому ЦЗПП не занималось надзором конкретно этой части рынка.

"Это было бы очень трудоемко каждый день следить за каждым их постом, "стори" в Instagram или Facebook, чтобы понять, где там реклама. Понятно, что если рекламируются какие-то вещи и им за это платят, подписчики должны знать, что это реклама", - отметила Заране.

По ее словам, на данный момент нигде не указано, что под спонсируемым содержанием надо обязательно указывать хэштеги, например, #реклама и #сотрудничество.

"Никто этого не говорит! Да, это та вещь, которую нам все таки придется им объяснить", - заявила Заране, допустив возможность, что ЦЗПП мог бы заняться надзором за цифровыми инфлюэнсерами.

Эксперты по цифровому маркетингу прогнозируют, что инфлюэнсеры с большим числом подписчиков займут значимую роль на рынке рекламы в Латвии.

Фото: pixabay.com