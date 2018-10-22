Самоуправления платят депутатам в четыре раза больше допустимого (5)

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Общество | 22 октября 2018 года, 12:51

В самоуправлениях Латвии работают 1614 депутатов. В 2017 году на их зарплаты было потрачено 1,095 млрд. евро, что составляет 41,4% расходов всех самоуправлений. За год расходы на зарплаты депутатов увеличились на 7,7 %, пишет Latvijas Avīze.

Госконтроль отмечает, что самоуправления отличаются толкованием определенных ограничений, например, на размер вознаграждения депутата, который не занимает оплачиваемую должность в думе. Госконтроль в ходе ревизии констатировал, что максимальная часовая тарифная ставка превышена в 19 самоуправлениях.

Самые высокие зарплаты у депутатов Риги, Елгавы, Юрмалы и Вентспилса. Например, в Вентспилском крае часовая рабочая ставка достигает 25 евро, в Риге - 19,35 евро, в Икшкиле и Вецпиебалге – 18 евро, в Елгаве и Гробиньском крае - 15 евро, в Илуксте и Олайне – 12 евро.

Согласно Закону о компенсациях должностным лицам и работникам государственных и муниципальных учреждений, часовая ставка не должна превышать 6,14 евро.

Например, зарплата депутатов Юрмалы составляет 982 евро в месяц. Госконтроль указывает, что часовая ставка в Юрмале (24, 55 евро) почти в четыре раза превышает допустимую.

Используя такую высокую ставку, депутатам самоуправлений была выплачена необоснованная сумма в размере 368 тысяч евро и еще 87 тысяч были заплачены работодателем как социальный налог, указывает госконтроль. В прошлом году восемь самоуправлений выплатили депутатам премии в размере 5 тысяч евро.

"Зарплата депутата самоуправления является условной оценкой обществом местной демократии, она не может быть ни слишком высокой, ни слишком низкой. Нужно концептуально решить, что выплачивается депутату - зарплата за работу или компенсация за потраченное время и неполученные доходы. Это два разных подхода. Мое предложение в том, чтобы отказаться от лишней бюрократии, то есть учета рабочего времени, и установить на государственном уровне лимиты зарплаты депутатов, которые применялись бы в самоуправлениях в зависимости от величины и других критериев", - заявил член совета Госконтроля Эдгар Корчагин.

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Фото: pexels.com, images.la.lv

Комментарии 5
Рижанин223 минуты назад
Ну что?
Конечно!!!!
Ушаков виноват.
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Лёлик9 минут назад
Им ещё и зарплату платят , за что , что они полезного для народа сделали ???
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Tu laikam12 минут назад
Esi aizmirsis, cik daudz naudas, viņā ir noplēsusī no valsts, sava labā.
Tāpēc un raksti tādās muļķības, vai nē?
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