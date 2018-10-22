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Осужденный за организацию убийства своей жены Эллы Ивановой предприниматель Игорь Иванов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском о взыскании с государства 54 млн евро, так как считает, что был осужден без вины.

Эта сумма складывается из прибыли, которую он потерял, находясь в заключении, пояснил Иванов. Одно заседание ЕСПЧ по его иску уже состоялось, и у латвийской стороны запрошены материалы дела, по которому он был осужден. Иванов считает, что материалы его дела были сфабрикованы.

Смерть его жены Эллы Иванойо была связана с предпринимателем Геннадием Бондариком, который хотел купить принадлежавшие ей 15% акций "Арены "Рига"" за 5 млн евро, уверен Иванов.

В заключении на него было совершено пять покушений, рассказал Иванов. По одному из этих дел была осуждена Татьяна Смолякова - должностное лицо Рижской центральной тюрьмы, которой за его убийство предложили 200 тыс. евро.

Иванов уверен, что к смерти его бывшего делового партнера Роберта Карстенса, который должен был дать показания по уголовному делу, по которому Иванов был признан потерпевшим, тоже был причастен Бондарик.

Иванов созвал пресс-конференцию, так как считает, что его бывшие деловые партнеры незаконно присвоили принадлежавшие ему и его покойной жене доли капитала "Арены "Рига"", которые сейчас опосредованно полностью принадлежат совладельцу "Латвияс газе" Юрису Савицкису.

С конца 2006 года "Арена Рига" была самым ценным публично известным имуществом Иванова. Арену и участок площадью 5,8 га он приобрел у строительной компании Merks за 17,61 млн евро.

Однако в марте 2008 года Иванов был задержан по подозрению в организации убийства свой жены Эллы Ивановой. Месяцем позже, как сообщал Baltic Screen, Иванов, находясь под арестом, сумел передать принадлежащие ему 35% акций "Арены Рига" многолетнему партнеру Геннадию Бондарику, которому до этого принадлежало 25% долей.

Уже в то время СМИ задавались вопросом, как Иванов, находясь под стражей, сумел организовать передачу долей капитала компаньону. Ни руководство "Арены Рига", ни Бондарик никаких комментариев не давали, а в Регистре предприятий пояснили, что, если бы Иванов уже заблаговременно задумался о передаче собственности в надежные руки, формальная регистрации могла состояться и после его ареста.

В 2009 году Иванов был приговорен к 12 с половиной годам заключения. Тем временем доли капитала "Арены Рига" продолжали переходить из рук в руки, пока в конце декабря 2013 года их владельцем не стала AR Entertainment Limited, а затем "Glesum Investments". С августа 2015 года единственным владельцем этой фирмы является известный предприниматель Юрис Савицкис.

Уголовный процесс, в рамках которого наложен арест на 35% долей "Арены Рига", был начат 28 апреля о возможном мошенничестве, которое, как предполагается, совершил Геннадий Бондарик, подделав документы об отчуждении принадлежавших Иванову долей ООО "Арена Рига", а также нотариуса, которая помогла ему оформить документы. Иванов по этому процессу признан потерпевшим.

По версии Latvijas Avīze, в основе этой примитивной схемы был расчет на то, что Иванов, вероятно, из тюрьмы никогда не выйдет и претензий не предъявит.